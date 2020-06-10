Нам говорят про аварию. Однако. Из крана идет холодная вода. Такое возможно? При аварии воду не перекрывают?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Яна:

Шел 17-ый день без горячей воды. Ленина, 32. Нам говорят про аварию. Однако. Из крана идет холодная вода. Такое возможно? При аварии воду не перекрывают? Люди! Может, на пикет к администрации? И тв \»Вести\» пригласим.