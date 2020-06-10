Лохматый спрашивает: В каких парикмахерских Бердска парикмахера в масках?

Зашел в одну, другую и никто не одевает маски. Говорят, что все обработано антисептиком.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Лохматый:

В каких парикмахерских парикмахера одевают маски? Зашел в одну, другую и никто не одевает маски. Говорят, что все обработано антисептиком.

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От редакции А вы назовите такую парикмахерскую в Бердске? Кто видел? Мы дадим приз от редакции! Мы сами не видели! Ответить