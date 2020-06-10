В рубрику «Сообщи свои новости» написал Лохматый:
В каких парикмахерских парикмахера одевают маски? Зашел в одну, другую и никто не одевает маски. Говорят, что все обработано антисептиком.
Лохматый спрашивает: В каких парикмахерских Бердска парикмахера в масках?
22:59 10.06.2020
Зашел в одну, другую и никто не одевает маски. Говорят, что все обработано антисептиком.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Лохматый:
Спасибо за ваш голос
От редакции
А вы назовите такую парикмахерскую в Бердске? Кто видел? Мы дадим приз от редакции! Мы сами не видели!
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