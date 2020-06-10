Владимир Жириновский требует посадить на 12 лет актера Михаила Ефремова

По словам политика, актера необходимо заключить под стражу. «Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна. Наказание за его преступление должно быть суровым — 12 лет колонии». — пишет политик.

Жириновский отметил, что Ефремова посадят, однако жизнь погибшему не вернуть Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.

По словам политика, актера необходимо заключить под стражу. «Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна. Наказание за его преступление должно быть суровым — 12 лет колонии», — написал он на своей странице во «Вконтакте».

Жириновский отметил, что Ефремова посадят, однако жизнь погибшему не вернуть. При этом лидер ЛДПР заявил, что у актера только в 2020 году было 10 нарушений ПДД и что он не первый раз сел пьяным за руль.

В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.