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Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?

14:05 11.06.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Обучение 9-х и 11-х классов завершится до 5 июня. Окончательное решение о том, когда и в каком формате будут подведены итоги и прозвучат последние звонки, принимают власти субъектов РФ.

Как будут выдавать аттестат за 9 класс в 2020 году, если отменили ОГЭ?
Отмена ОГЭ из-за эпидемии не изменит порядка проведения этого экзамена в будущем, отмечают сенаторы

15 мая в большинстве регионов выставляют итоговые оценки в школьные аттестаты. Что нужно для получения аттестата в девятом классе и кому он пригодится, разъясняет «Парламентская газета».  

Последний шанс исправить балл

По общему порядку, чтобы получить аттестат, выпускникам девятых классов нужно успешно сдать Основной государственный экзамен (ОГЭ). В программе два обязательных испытания — русский язык и математика, а также ещё два предмета по выбору (география, информатика, биология, химия и другие).

Но в этом году, с учётом эпидемиологической ситуации и переходом на дистанционное обучение Министерство просвещения приняло решение отменить ОГЭ. Аттестаты девятиклассникам выдадут на основании итоговых годовых отметок. Этот же формат, кстати, касается и выпускников 11-х классов, которые не планируют поступать в вуз — им тоже не нужно сдавать ЕГЭ, в аттестат пойдут годовые школьные оценки.

Вопросы, связанные с аттестацией в 2020 году, можно задать на горячей линии Минпросвещения 8 800 200 91 85.

ОГЭ отменили навсегда?

В следующем учебном году формат завершения девятого класса вернётся к прежнему. «Рассматривать перспективу отмены ОГЭ я бы не стала», — сказала «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Это связано с тем, по её словам, что ОГЭ выступает своеобразной  подготовкой к ЕГЭ. «Да, в период эпидемии эта мера, отмена ОГЭ, была востребована, потому что мы исходим, прежде всего, из позиции сбережения здоровья наших детей. Но это исключение из правил», — подчеркнула сенатор.

Она также отметила, что перспектив отмены ОГЭ для тех, кто не планирует идти в десятый класс и затем поступать в вуз, также пока не просматривается.

Когда будет выпускной

В конце апреля Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года. Обучение 9-х и 11-х классов ведомство посоветовало завершить до пятого июня. Окончательное решение о том, когда и в каком формате будут подведены итоги и прозвучат последние звонки, принимают власти субъектов РФ.

Как поступить в колледж

Аттестат на выходе из девятого класса свидетельствует о получении основного общего образования. Он является своеобразным «пропуском» в 10-й класс, то есть он нужен для перехода на следующую, третью ступень — среднего (полного) общего образования.

Кроме того, наличие основного общего образования является условием для поступления в колледж, училище или техникум, то есть получения среднего профессионального образования.

Конкурсный отбор в такие учреждения проводится по среднему баллу аттестата. Вступительные испытания обычно сдают те, кто выбрал творческие профессии: музыкант, дизайнер, художник и т.д. Также экзамен проводят на специальностях, требующих от учеников определённых физических или психологических качеств (например, в спортивном или военном училище).

Сроки вступительной кампании в колледжах определяют власти регионов. В большинстве её старт запланирован на 20 июня. Документы от абитуриентов будут принимать до 10-15 августа, но каждое учебное заведение может при необходимости продлить этот срок до 25 ноября.

Точные списки документов учебные заведения публикуют на своих сайтах. Первым делом нужно заполнить заявление о поступлении, для чего понадобятся паспорт, аттестат, при наличии — документы о личных достижениях (победы и призовые места в олимпиадах и чемпионатах) и льготах (например, статус инвалидности, многодетной семьи и пр.).

После рассмотрения заявления абитуриенту направляют ответ: рекомендован он к зачислению или нет. В случае положительного ответа нужно направить пакет документов (как правило, оригиналы или копии тех документов, которые указывались в заявлении).

Подавать заявления и документы в этом году можно в том числе дистанционно: по электронной почте или на региональном портале госуслуг (в Москве, например, заявление можно будет заполнить на сайте mos.ru).

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От редакции

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Аноним, 21 мая 2020 11:43
НВР:
Я как родитель номер один не доволен системо образования от слова "СОВСЕМ".
Аноним, 21 мая 2020 15:52
НВР:
Нет
Лариса, 21 мая 2020 18:00
Система образования какая сейчас это никакого образования нет.Образование то что было в советское время лучшее.Без всяких репетиторов мы поступали в институты.Без всяких ЕГЭ,и ОГЭ Дети сейчас разучились писать,читать,мыслить и многое ещё другое.Вероятно нашему государству,если такая политика не нужны образованные люди.Очень жаль.
Аноним, 21 мая 2020 18:17
почитаешь тут некоторых комментаторов за 40 лет, так ужас берет: где эта хваленная советская система образования то? мракобесие сплошное!
Лера, 26 мая 2020 23:39
Согласна с вами,образование нулевое,даже на кол не тянут,позор не детям,а министерству образования!
Аноним, 27 мая 2020 03:01
Говорите за своего ребёнка, не все дети такие.
Аноним, 27 мая 2020 15:36
Дети разучились читать...А это от семьи зависит. Можно подумать, что в советское время все за книгами сидели. У нас мама любила читать, и мы все её дети всегда были с книгой. Знала много семей среди родственников, соседей, которые не читали, у них и книг дома не было. И сейчас читают, но не все, как и во все времена. Приоритеты у людей разные. Одни тратят деньги на книги, другие на пиво. И закладывается это в семье. Для меня книга имела ценность. Между книгой и золотыми побрякушками я бы выбрала первое. Поэтому и мои дети любят читать и постоянно покупают книги. И внуки растут среди книг.
И сейчас часть детей с хорошим интеллектом, мыслительные процессы у них в норме. И тогда хватало неучей Я училась в обычном классе. Для таких классов было характерно, что хорошо учились несколько человек, остальные не напрягались, списывали. Учителя тоже не блистали, в основном, средненькие были. Были и хорошие. А сейчас разве не так? В моё время тройку просто так не ставили, это была оценка, её надо заработать. Сейчас её можно получить за одно слово, за просто так. Дети привыкают к халяве и перестают работать. Поэтому сейчас менее грамотное поколение растёт. Сказывается на образовании и то, что больше пофигистов стало среди учителей, родителей и учеников. Кто хочет нормального образования для своих детей, то не стоит возлагать надежды на школу. Нужно процесс этот брать в свои руки. И либо самим расширять знания детей, либо звать на помощь специалистов. А как по другому сейчас? Тем более я не вижу в Бердске ни одной школы, в которой бы обучение было на голову выше остальных. Есть отдельные учителя, но они погоды не делают.
Аноним, 30 мая 2020 19:34
"где эта хваленная советская система образования то? мракобесие сплошное!"
Что есть, то есть. У 45-50-летних какое-то сплошное нытьё и непонимание, что время другое. А детишки читают Интернет, который, в отличие от книг, особо не подвергается редактированию и корректуре. Он же во многом заменяет им учителей и память.
Аноним, 21 мая 2020 18:39
НВР:
Да
Аноним, 21 мая 2020 19:23
НВР:
Ага
Аноним, 21 мая 2020 19:55
НВР:
Не очень
Аноним, 21 мая 2020 19:56
Да, образование у наших детей и внуков ноль, учителя только репетиторством занимаются повысте им достойную зарплату,чтобы основная работа была им в радость
аноним60, 27 мая 2020 09:22
От повышения заработной платы знаний и желания работать у педагога не добавиться.Истинные педагоги выкладываются на работе и не думают о том сколько они получают. Это призвание. Но к сожалению их становиться меньше.
Рома, 29 мая 2020 15:08
зарплату учителям необходимо повышать, именно этого зависит качество образования, оклад учителя +- 8-9 тыс, чтобы получать достойную зарплату учитель берет по 2 ставки и больше , естественно ни о какой качественной подготовке речи не идет, дайте учителю среднюю зарплату на оклад и у него появится во первых время для подготовки к урокам и возможность и желание качественной работы, а призвание знаете такое слово которое применяют лишь к врачам да учителям не задумываясь о том что это такие же люди как и все , и они тоже хотели бы адекватной оплаты своего очень нелегкого труда
Аноним, 29 мая 2020 15:46
Рома, какой же ты наивный )))
Наталья, 04 июня 2020 14:01
Зачем говорить обобщенно? Не все дети ходят к репетиторам. Мои не ходили. Мои дети читают,их к этому не в школе приучили ( у школы другая задача). Если в семье родители заинтересованы в успехе детей,то они сформируют мотивацию к обучению. Легче всего переложить ответственность родителей на школу,правда? И в советское время не все хорошо учились и не все поступали в ВУЗы,далеко не все. СПТУ и ГПТУ ой,как были наполнены. А еще я открою Вам секрет: при проверке экзаменационных работ в доЕГЭшное время учителя пользовались не только красной пастой,но и всеми оттенками синей,надеюсь,понимаете для чего))
Аноним, 21 мая 2020 20:19
Моя дочь как раз и попала под эту ковидную ОГЭ.
С одной стороны - халява плиз, учиться не надо, лафа. Сам помню себя в том безрассудном и драйвовом возрасте.
Но есть и другая сторона: помогая дочке с уроками, ты автоматически становишься сторонником либерастов, пособником в разложении системы образования, ведь они позже смогут доказать, что уровень образования из-за дистанционности не изменился; не помогая, ты становишься снова либерастом, ибо неграмотное население нужно правителям. И так, и так ты действуешь в угоду властям. Как быть?
Елена, 01 июня 2020 13:08
Моя мама 44 года преподавала в школе математику,18 лет занималась репетиторством.Её ученики без всяких репетиторов поступали в ведущие вузы страны.Зарплата была маленькая,но она "пахала" с утра до вечера,а по ночам проверяла тетради.Она очень любила свою работу,это было её призвание.Как говорили её выпускники "математику у неё знали даже лентяи".Она с теми,кто не успевал,занималась бесплатно после уроков.У меня внук закончил 9 классов.Но я в настоящее время не вижу таких учителей-энтузиастов.Вот она вам и советская система образования...
Аноним, 21 мая 2020 22:08
В советское время получали достойные знания. Сейчас образовательные учреждения готовят детей только к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Как и высшее образование. Раньше получали профессию инженер. Сейчас- выходят бакалавры и магистры. Скоро на заводах и стройках будут работать магистры. Престиж инженера где? А там все инженерные должности
Аноним, 22 мая 2020 06:30
Если советское образование было лучшим, почему же СССР пал? Откуда миллионы людей, ненавидевшие его и поддержавшие перестройку? Хотя вы наверное правы, оно позволяло видеть все недостатки системы.
Аноним, 22 мая 2020 06:55
Судя по тяге к ММММ, Чумаку, Кашпировскому этого не скажешь.
Аноним, 30 мая 2020 18:57
Профессия это дворник, строитель, сварщик, а инженер это не профессия, инженер это квалификация.
Аноним, 22 мая 2020 02:51
НВР:
Нет недоволен
Аноним, 26 мая 2020 04:42
Нет:
Аноним, 26 мая 2020 06:21
Т.е если я планирую после окончания 9 класса сразу поступить в колледж, я должен сдавать ОГЭ?
Аноним, 26 мая 2020 09:55
в этом году ОГЭ отменили. Поступать в колледжи по оценкам годовым будете
Аноним, 27 мая 2020 03:03
Нет, а этом году нет,
Гость, 26 мая 2020 06:58
Чё за фигню придумали я за 9 классов вообще ничему не научился
Аноним, 26 мая 2020 09:54
Некоторым не помогает, да
Гость, 02 июня 2020 19:02
Значит не хотели научиться.У меня внук заканчивает 9 класс очень успешно.Я сама в свое время в школе получила золотую медаль,ну советскую,так сказать.И могу оценить: мой внук не глупее меня.
Ольга, 09 июня 2020 22:57
А что же ты, мой дорогой, делал в школе 9 лет? Чем занимался?
Аноним, 26 мая 2020 16:09
НВР:
естественно
Аноним, 26 мая 2020 16:43
НВР:
вполне
Аноним, 27 мая 2020 00:27
НВР:
Пока не получили оценок за 4 четверть!
Екатерина, 27 мая 2020 00:32
В Саратовской области г.Энгельс кл.руководитель написала,что 5 июня 2020 9 класс сдаёт русский устный,где логика отменить ОГЭ и проводить это.
Аноним, 27 мая 2020 13:56
Я сейчас в 9, и мы уже давно сдали устный русский (13 февраля.. В этих числах вроде бы)
Аноним, 03 июня 2020 01:26
12 февраля, вроде. По-моему это даже не экзамен, а так, фигня
Аноним, 27 мая 2020 01:24
Нет
Аноним, 27 мая 2020 10:57
НВР:
Нет. Дистанционно-это не образование...
Аноним, 27 мая 2020 15:36
ДаНВР:
Аноним, 28 мая 2020 03:17
НВР:нет!!!
Аноним, 28 мая 2020 10:53
Какие молодцы те, кто рассуждают про зарплаты учителей! Что мы должны работать на энтузиазме и призвании! А наши собственные дети тоже нашим призванием сыты должны быть? Как понимать, что учитель получает в месяц 15000 рублей, а уборщица 20000? Это в развитом справедливом обществе!? А, ведь мы не только обучаем детей, но и несём ответственность за их жизнь и здоровье, психологический климат в классе, за их нравственное и патриотическое воспитание и т.д. и т.п.! Раньше учителя почитали, к нему прислушивались, его уважали, наконец, а теперь что? Я очень уважаю труд уборщицы и дворника. Но как сравнивать оплату труда, ответственность этих категорий работников с учителями? О каком повышении статуса учителя может идти речь, когда любой ребёнок, его родитель, начальник могут оскорбить, унизить и даже ударить учителя? Мой стаж более 30 лет и я всегда относилась к детям доброжельтельно, к родителям уважительно, к работе своей ответственно. Но ведь и мне хочется сделать маникюр, причёску, побаловать своих внуков вкусняшкми и, съездить отдохнуть, а как позволить это себе на такую зарплату? Вот и приходится заниматься репетиторством. Сейчас многие родители, в силу своей заеятости, вообще не обращают внимание на уровень образования своих детей, требуя от них вовремя выполненного задания, или слишком поздно спохватываются, а в результате учитель виноват! Начинаешь бить тревогу, а родители тебя же ещё и обвиняют в целесообразности домашних заданий. Согласна, что некоторые задания абсурдны, некорректный и бестолковы и т. п., но виноваты не учителя, а сама система!!!
Ольга, 28 мая 2020 12:00
Вы забыли про часы, отработанные за эту зарплату. Если вы учитель с большим стажем, а получаете 15 т руб, то и работаете вы максимум 4 часа в день. Идите техничкой, получайте 20 тыс за 12 часовой рабочий день, в чес дело то?
И про ответственность и воспитание. Как раз все вы в голос твердите, что воспитывать - не ваше дело. Вы только предоставляете услугу по обучению. А как дело заходит за деньги, вы сразу перечисляете все свои обязанности, которые и не выполняете вовсе.
Уна, 28 мая 2020 14:58
Согласна, что некоторые задания абсурдны, некорректный и бестолковы
_____________
Если есть такие задания, то пропускайте их, свои давайте, зачем вы их задаёте? Нормальный учитель всегда скорректирует материал или выберет другой учебник.
Раньше учителя почитали. Так и учителя другие были. И сейчас есть учителя, которых дети боготворят, любят, уважают. Если учитель не любит детей (сейчас многие говорят, что мы не обязаны любить чужих детей), то чего хотите увидеть от таких детей. Что посеете, то и пожнёте.
Екатерина, 28 мая 2020 15:25
Не все учителя,такие заботливые и ответственные
Алена, 29 мая 2020 14:35
Здравствуйте!Не правда, я работаю в больнице,мою полы и зарплата у меня не 20000 тысяч, а 12000. Так, что не надо говорить, что уборщица больше получает чем учитель. И не надо врать, что учитель получает 15000, учитель получает не меньше 25000, а уж вы со стажем все 35000. И ещё чем уборщица хуже вас. У меня высшее образование, а мою полы в поликлинике, чем я хуже учителя.
Рома, 29 мая 2020 16:23
Ольге: вы видимо не знаете что помимо нормированной нагрузки (именно те часы за которые учитель получает зарплату) есть еще ненормированная, это и то время которое учитель проводит в школе проверяя работы и то время которе тратится на подготовку к урокам, а это немало
Аноним, 09 июня 2020 12:06
За что вам платить? Если ученик не справляется- виноваты родители и ребенок. Если ученик с репетиторами делает то, что вы не в состоянии дать, получает хорошие отметки и высокие баллы на Огэ- ах какие хорошие учителя. У школьных учителей почти все дети с репетирорами или с доп. Образованием сидят. А вам , блин запплату платить. Работать начните, станьте учителями, а не экзаменаторами.
Андрей, 28 мая 2020 12:09
НВР:да я очень доволен я рад что огэ отменят
Аноним, 28 мая 2020 15:21
Саратовская обл.г.Энгельс 5.06.2020 сдают 9кл. Русский устно,где логика отменить ОГЭ и оставить это.

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