ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Желающих приглашаем на собеседование по будням к 9:00 по адресу: г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Химзавода). Доставка служебным транспортом из Линево и Искитима.

— СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ.

График работы — сменный. З/п — 30 000-35 000руб.; — ЭЛЕКТРОМОНТЕР. График работы — сменный. З/п 25000 руб.; — ДВОРНИК. График работы — пятидневка. З/п 20 000 руб.; — МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ НА ПРОИЗВОДСТВО.

График работы -сменный. З/п сдельная. т. 8 (383) 209-27-53. Желающих приглашаем на собеседование по будням к 9:00 по адресу:

г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Химзавода).

Доставка служебным транспортом из Линево и Искитима.

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