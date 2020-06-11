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ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

14:31 11.06.2020
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Желающих приглашаем на собеседование по будням к 9:00 по адресу: г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Химзавода). Доставка служебным транспортом из Линево и Искитима.

ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

— СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ.
График работы — сменный. З/п — 30 000-35 000руб.;

— ЭЛЕКТРОМОНТЕР. График работы — сменный. З/п 25000 руб.;

— ДВОРНИК. График работы — пятидневка. З/п 20 000 руб.;

— МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ НА ПРОИЗВОДСТВО.
График работы -сменный. З/п сдельная.

т. 8 (383) 209-27-53. Желающих приглашаем на собеседование по будням к 9:00 по адресу:
г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Химзавода).
Доставка служебным транспортом из Линево и Искитима.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 03 июня 2020 16:30
Да как так то:
в Бердске на зарплату 20-25-30-35 тысяч нет желающих чтоли?
Тут же в комментариях вещают что работы в бердске нет, а если есть, то за копейки и то вчерную. Врут?
Аноним, 03 июня 2020 18:37
да как бы вакансия наладчика на шоколадке не раз мне попадалась,так там график 4/2,т.е за эту тридцатку надо не 160 часов отработать,а 240...вот так как-то...а если это сумма до вычета налога,то совсем грустно.
Аноним, 03 июня 2020 19:16
конечно, только потом еще добавляется 13%, так что в итоге то на то и выходит.
А вообще, 30 вбелую в бердске - свободные вакансии. Вот и весь факт.
Аноним, 09 июня 2020 15:44
график 4/2,т.е за эту тридцатку надо не 160 часов отработать,а 240...
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если только рабочий день не 8-часовой
Аноним, 03 июня 2020 16:34
как там на шоколадке?платят хоть что-нибудь?
Аноним, 03 июня 2020 17:02
суммы зарплат прописаны.
контора вбелую работает
Анон, 08 июня 2020 00:51
Служебного транспорта по Бердску нет? Из Искитима возят по Бердску не могут? Убрать налоги зарплата грустная...

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