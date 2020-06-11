ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

— СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ.
График работы — сменный. З/п — 30 000-35 000руб.;
— ЭЛЕКТРОМОНТЕР. График работы — сменный. З/п 25000 руб.;
— ДВОРНИК. График работы — пятидневка. З/п 20 000 руб.;
— МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ НА ПРОИЗВОДСТВО.
График работы -сменный. З/п сдельная.
т. 8 (383) 209-27-53. Желающих приглашаем на собеседование по будням к 9:00 по адресу:
г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Химзавода).
Доставка служебным транспортом из Линево и Искитима.
в Бердске на зарплату 20-25-30-35 тысяч нет желающих чтоли?
Тут же в комментариях вещают что работы в бердске нет, а если есть, то за копейки и то вчерную. Врут?
А вообще, 30 вбелую в бердске - свободные вакансии. Вот и весь факт.
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если только рабочий день не 8-часовой
контора вбелую работает