11.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Как отдыхаем в июне: 12, 13, 14 и 24 выходные дни в России, Новосибирске и Бердске

20:51 11.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Сокращенной будет неделя, которая продлится с 8 по 11 июня. Пятница, 12 июня, в связи с празднованием Дня России — выходной.

Как отдыхаем в июне: 12, 13, 14 и 24 выходные дни в России, Новосибирске и Бердске
В июне россиян ожидают две короткие недели

В июне россиян ожидают две короткие недели. Сокращенной будет неделя, которая продлится с 8 по 11 июня. Пятница, 12 июня, в связи с празднованием Дня России — выходной. Таким образом, впереди три выходных дня 12, 13 и 14 июня. Роструд пояснил, что 11 июня — должен быть сокращенный рабочий день на 1 час.

Вторая короткая неделя ожидает нас из-за 24 июня. Это день объявлен выходным согласно указу президента Владимира Путина в связи с проведением Парада Победы. Поэтому рабочими будут 22–23 и 25–26 июня. 23 июня сокращенным рабочим днем не будет, объясняет Роструд.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как проведете выходные?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУволился директор РКЦ и УК СКС Рамиз Масимов ради собственных бизнес-проектов в Бердске 7
22:17 11-06-2020
Уволился директор РКЦ и УК СКС Рамиз Масимов ради собственных бизнес-проектов в Бердске
Кому повысят пенсии с 1 июля в России? Новые льготы и индексации
22:08 11-06-2020
Кому повысят пенсии с 1 июля в России? Новые льготы и индексации
Смертность от COVID-19 в России не пугает Кремль. Статистика кажется странной ВОЗ
21:49 11-06-2020
Смертность от COVID-19 в России не пугает Кремль. Статистика кажется странной ВОЗ
БердскПродала 10% доли в РКЦ по приему платежей ЖКХ клану бизнесмена Дремина власть Бердска 2
21:28 11-06-2020
Продала 10% доли в РКЦ по приему платежей ЖКХ клану бизнесмена Дремина власть Бердска
Смертельная вечеринка: отравилась "коньяком" девочка в Ижевке
21:16 11-06-2020
Смертельная вечеринка: отравилась
БердскОпасные отходы в COVID-19 при обсервации вахтовиков хранил с нарушением санаторий «Лазурный» в Бердске
21:07 11-06-2020
Опасные отходы в COVID-19 при обсервации вахтовиков хранил с нарушением санаторий «Лазурный» в Бердске
БердскКак будут голосовать в COVID-19 за поправки в Конституцию в Бердске, показали в Новосибирске 3
21:00 11-06-2020
Как будут голосовать в COVID-19 за поправки в Конституцию в Бердске, показали в Новосибирске
БердскКак отдыхаем в июне: 12, 13, 14 и 24 выходные дни в России, Новосибирске и Бердске
20:51 11-06-2020
Как отдыхаем в июне: 12, 13, 14 и 24 выходные дни в России, Новосибирске и Бердске
Похитили кибермошенники только за 2 дня в июне 5,6 млн рублей у жителей Новосибирской области 1
20:40 11-06-2020
Похитили кибермошенники только за 2 дня в июне 5,6 млн рублей у жителей Новосибирской области
Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию. Если посчитает необходимым 2
20:29 11-06-2020
Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию. Если посчитает необходимым