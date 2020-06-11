«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска

День города Бердска- важное событие для жителей города. В этот день гости и жители города посещают развлекательные мероприятия, участвуют в выставках, выступают на городской сцене, отдыхают телом и душой.
В этом году Бердску исполняется 304 года.
Вице-мэр Бердска предложил перенести праздник на первое воскресенье июля. Причины смены даты празднования Дня города заместитель главы администрации Захаров назвал погоду и сентябрьские хлопоты по подготовке учеников в школу.
Напомним, что ранее праздник проводился в первое воскресенье сентября.
Читатели «Курьер. Среда. Бердск» рассказали о том, что они думают о перенесении праздника на июль.
Аноним:
— Считаю, что День города однозначно должен быть летом — в тёплое время года, а не в сентябре, когда уже и днем не жарко, и вечера прохладные. Сколько раз люди ходили на салют в сентябре, столько раз и замёрзли! Жарко, видимо, было только тем, кто с утра опохмелился.
Аноним:
— Если одному товарищу Захарову не комфортно гулять, так давайте теперь перенесём праздник? Совсем с ума посходили, товарищи — градоначальники!!!! Это что теперь? Если меня что-то не устраивает, то давайте менять?!
Аноним:
Аноним:
— Ну, слава Богу! Наконец-то, от Захарова, хоть что-то, по-настоящему толковое и разумное прозвучало! Лично на моей памяти, такое у Захарова впервые! С почином, Вас, Владимир Николаевич!
Аноним:
— Несмотря на официальные данные по пандемии, голосование по поправкам в Конституцию с обнулением сроков проводят 1 июля. Странно, да? Почему бы не подождать? И вот неожиданно местный чиновник предлагает перенести празднование Дня города на июль. И у меня закрадываются сомнения, что к сентябрю вся эта эпидемия закончится. Вирус в разгаре, а нам день города проводят! А что, осенью видимо не получится его провести? Вирус по новой забушует? Или всё же прекратится?
Мнение:
— Не совсем понятно, почему сейчас возникает данный вопрос. В этом году вопрос о праздновании Дня города лучше не поднимать и ничего не менять, так как сейчас не время. Пока вовсе непонятна и переменчива ситуация с ограничительными мерами, зачем и куда спешить?
Валентина:
На сегодняшний день официальных документов о перенесении даты празднования Дня города-нет. Бердчане ждут решения с нетерпением.
Правильно ,а то частенько совпадает с первым сентября, да и холодно бывает в сентябре.
Слушайте, вы уж определитесь, или отдыхать, или выступать. Артистам в праздники не до отдыха. А вы хотите и рыбку съесть, и ножки не намочить.
Дороги ремонтируйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Переносить так на конец августа,в крайнем случае.
Не правильно , пускай своё день рождение переносит , традиции вообще на дно собираются опустить
А давайте в июле! Число короновирусников растет с каждым днем. Но медленно. Давайте ускорим!
Нет, а почему бы его день рождение не перенести?
У них других вопросов нет? Они из парка уродство сделали голое, на Герцена заборы вырвали, которые год простоял и зимой закапввались. Они не могут тратуар сделать от Герцена до цума по островского, где вечно кроме лета, люди пройти не могут, руки и ноги ломают, вечно в грязи.
В отставку этого клоуна и депутатов-пенсионеров
Я считаю, что день города переносить нельзя! Люди в отпусках, дети в лагерях. С кем делать праздник и для кого? А главное, не надо рушить традиции бердчан!!! И так уже все традиции переломали. Парад на 9 мая с Мемориала перенесли на площадь. Кому он там нужен? Где торжество события? Много чего переделали, не спрашивая бердчан... Давайте, ещё и День города всем испортим!