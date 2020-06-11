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«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска

14:31 11.06.2020, Алина Бурова Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Вице-мэр Владимир Захаров назвал две причины, по которым праздник должен быть перенесён на лето. Но горожане недовольны.

«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска

Владимир Захаров предлагает отмечать День города в первое воскресенье июля

День города Бердска- важное событие для жителей города. В этот день гости и жители города посещают развлекательные мероприятия, участвуют в выставках, выступают на городской сцене, отдыхают телом и душой.

В этом году Бердску исполняется 304 года.

Вице-мэр Бердска предложил перенести праздник на первое воскресенье июля. Причины смены даты празднования Дня города заместитель главы администрации Захаров назвал погоду и сентябрьские хлопоты по подготовке учеников в школу.

Напомним, что ранее праздник проводился в первое воскресенье сентября.
Читатели «Курьер. Среда. Бердск» рассказали о том, что они думают о перенесении праздника на июль.

Аноним:
— Считаю, что День города однозначно должен быть летом — в тёплое время года, а не в сентябре, когда уже и днем не жарко, и вечера прохладные. Сколько раз люди ходили на салют в сентябре, столько раз и замёрзли! Жарко, видимо, было только тем, кто с утра опохмелился.

Аноним:
— Если одному товарищу Захарову не комфортно гулять, так давайте теперь перенесём праздник? Совсем с ума посходили, товарищи — градоначальники!!!! Это что теперь? Если меня что-то не устраивает, то давайте менять?!
Аноним:

— Лично мне наплевать на предложение вице-мэра. Наша девочка постоянно танцует на праздниках, ей нужно репетировать ежедневно. Вследствие чего, мы не сможем куда-то уехать отдыхать в июле. Реконструкцию парка должны закончить в сентябре, тогда зачем отмечать в самую разруху?
Аноним:
— Ну, слава Богу! Наконец-то, от Захарова, хоть что-то, по-настоящему толковое и разумное прозвучало! Лично на моей памяти, такое у Захарова впервые! С почином, Вас, Владимир Николаевич!
Аноним:
— Несмотря на официальные данные по пандемии, голосование по поправкам в Конституцию с обнулением сроков проводят 1 июля. Странно, да? Почему бы не подождать? И вот неожиданно местный чиновник предлагает перенести празднование Дня города на июль. И у меня закрадываются сомнения, что к сентябрю вся эта эпидемия закончится. Вирус в разгаре, а нам день города проводят! А что, осенью видимо не получится его провести? Вирус по новой забушует? Или всё же прекратится?
Мнение:
— Не совсем понятно, почему сейчас возникает данный вопрос. В этом году вопрос о праздновании Дня города лучше не поднимать и ничего не менять, так как сейчас не время. Пока вовсе непонятна и переменчива ситуация с ограничительными мерами, зачем и куда спешить?
Валентина:
— Я считаю, что Захаров прав. Дата дня города не совсем удачная. Помню свое детство — люди День города отмечают, а моя семья картошку на поле копает. И на счет погоды, вполне его поддерживаю. Жалко детей, которые выступают, на празднике, под дождем и ветром. Лучше тогда проводить день города в июле, по крайней мере, когда тепло. Однако, многие в это время стараются уехать в отпуск. Но в этом году, если День города пройдёт в июле, то будет полный аншлаг. Ехать, то некуда ….

На сегодняшний день официальных документов о перенесении даты празднования Дня города-нет. Бердчане ждут решения с нетерпением.


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От редакции

Захаров прав?

Аноним, 10 июня 2020 15:13
Мнения разделились 50 на 50, бОльшая часть довольна и согласна с товарищем градоначальником
Сергей, 10 июня 2020 15:39
А почему такая однозначность - или июль или сентябрь? Можно перенести, например, на последнее воскресенье августа. И погода чаще лучше и с отпусков почти все дети вернулись.
Ирина, 10 июня 2020 23:52
Хороший вариант.
Аноним, 11 июня 2020 10:14
Потому что выборы вождя в июле!
Аноним, 11 июня 2020 11:28
Аноним, 11 июня 2020 10:14: в июле голосование за поправки в Конституцию,а не выборы вождя. Вождь уже выбран-это первое;второе-день города всегда выпадает на выходной,и ,как Вы говорите,с «выборами» то не совпадает.
Аноним, 10 июня 2020 15:40
НВР: Нет. Захаров у нас ответственный за проведение праздников? Или у него есть конкретные обязанности... Непонятно за что этот товарищ вообще отвечает и чем занимается в администрации...
Аноним, 10 июня 2020 15:43
НВР:
Правильно ,а то частенько совпадает с первым сентября, да и холодно бывает в сентябре.
Аноним, 10 июня 2020 15:50
Здесь мы согласны с Захаровым. Наши дети на День города выступают и погода редко балует теплом.
Гы, 10 июня 2020 16:06
В Бердске больше проблем нет, конечно...
Аноним, 10 июня 2020 16:30
Даёшь перенос нового года на июль господин Захаров. И горки с городками строить не надо
Аноним, 10 июня 2020 16:36
"Наша девочка постоянно танцует на праздниках, ей нужно репетировать ежедневно. Вследствие чего, мы не сможем куда-то уехать отдыхать в июле"

Слушайте, вы уж определитесь, или отдыхать, или выступать. Артистам в праздники не до отдыха. А вы хотите и рыбку съесть, и ножки не намочить.
Аноним, 10 июня 2020 19:44
НВР:
Дороги ремонтируйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аноним, 11 июня 2020 11:29
Вы их своими машинами поменьше бейте.
Марыля, 10 июня 2020 20:54
Поистине, пир во время чумы! А с народом посоветоваться? Или как с прошедшим новым годом на детской площадке перед Орионом?
Переносить так на конец августа,в крайнем случае.
Аноним, 10 июня 2020 22:37
Когда коту делать нечего, он что делает?) А Захаров предлагает праздники переносить))
Аноним, 10 июня 2020 23:12
НВР:
Не правильно , пускай своё день рождение переносит , традиции вообще на дно собираются опустить
Аноним, 10 июня 2020 23:30
НВР:
А давайте в июле! Число короновирусников растет с каждым днем. Но медленно. Давайте ускорим!
Аноним, 10 июня 2020 23:33
НВР:
Нет, а почему бы его день рождение не перенести?
Аноним, 10 июня 2020 23:37
НВР:
У них других вопросов нет? Они из парка уродство сделали голое, на Герцена заборы вырвали, которые год простоял и зимой закапввались. Они не могут тратуар сделать от Герцена до цума по островского, где вечно кроме лета, люди пройти не могут, руки и ноги ломают, вечно в грязи.
В отставку этого клоуна и депутатов-пенсионеров
дайте слово, 11 июня 2020 01:02
Считаю перенос праздника на лето правильным решением,только пора уже подумать и использовать другие формы проведения праздника.использовать возможности не только детей а вообще трудовые коллективы.Пусть представят себя и свои какие то выступления:рекламу, выступления,лотерея,подарки горожанам,мастер классы и т д
Неравнодушная, 11 июня 2020 02:10
Действительно. Никому не понятно. Захаров вообще за что отвечает? За праздники и устанавливает даты их проведения? Он что совсем берега попутал? Этот чиновник давно не заглядывал в свой функционал? Дороги в городе разбиты, с вывозом мусора проблемы,на мосту через Гуменку люди травмируются по дороге на свои дачи,в советское время дороги мыли регулярно в летнее время, об этом счас можно только мечтать. А он видите ли о праздниках разглагольствует.
Аноним, 11 июня 2020 10:11
Предлагаю перенести празднование нового года с 31 декабря на 1 июля,причина зимой холодно и хлопотно...
Аноним, 11 июня 2020 10:26
Что за бред? Лето - пора отпусков и жара, многие стараются уехать из города, дети большинство в лагерях/дачах/бабушках. Артистам получится не до отпуска - им готовиться надо около месяца, а неартистам обидно, что пропустят праздник, зачем-то перенесенный с сентября.
Аноним, 11 июня 2020 11:33
А как в других городах летом отмечают?
Николай, 11 июня 2020 13:00
Владимир Захаров не созрел для политической должности,которой является занимаемая им должность. В вооружённых силах бытовала поговорка:"Больше молчи за умного сойдёшь!" Евгений Шестерин последнее время придерживается этому тезису. У меня внучка 9 лет и то понимает, что день рождения переносить нельзя(она ждёт, строит планы, мечтает о падарках и тд).
1106, 11 июня 2020 13:02
Где Шестернин,почему законный мэр не управляет городом.Его отстранили что ли? Захаров здесь,Захаров там.Его стало слишком много,надоела эта навязанная публичность.Не пойду голосовать,пока законного мэра не вернут на должность.
Аноним, 11 июня 2020 13:11
Я думаю это связано с Конституцией, ведь за неё будем голосовать неделю. Вот надо людей побольше собрать, чтобы заодно и обнулили презеденство Путина
Аноним, 11 июня 2020 13:14
Я думаю это связано с консти туцией, ведь за неё будем голосовать неделю. Вот надо людей побольше собрать, чтобы заодно и обнулили презеденство Путина
Аноним, 11 июня 2020 14:45
НВР:
Я считаю, что день города переносить нельзя! Люди в отпусках, дети в лагерях. С кем делать праздник и для кого? А главное, не надо рушить традиции бердчан!!! И так уже все традиции переломали. Парад на 9 мая с Мемориала перенесли на площадь. Кому он там нужен? Где торжество события? Много чего переделали, не спрашивая бердчан... Давайте, ещё и День города всем испортим!

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