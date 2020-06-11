«Совсем с ума посходили, товарищи, градоначальники»: Недовольны переносом Дня города жители Бердска



Владимир Захаров предлагает отмечать День города в первое воскресенье июля

День города Бердска- важное событие для жителей города. В этот день гости и жители города посещают развлекательные мероприятия, участвуют в выставках, выступают на городской сцене, отдыхают телом и душой.

В этом году Бердску исполняется 304 года.

Вице-мэр Бердска предложил перенести праздник на первое воскресенье июля. Причины смены даты празднования Дня города заместитель главы администрации Захаров назвал погоду и сентябрьские хлопоты по подготовке учеников в школу.

Напомним, что ранее праздник проводился в первое воскресенье сентября.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» рассказали о том, что они думают о перенесении праздника на июль.

Аноним:

— Считаю, что День города однозначно должен быть летом — в тёплое время года, а не в сентябре, когда уже и днем не жарко, и вечера прохладные. Сколько раз люди ходили на салют в сентябре, столько раз и замёрзли! Жарко, видимо, было только тем, кто с утра опохмелился.

Аноним:

— Если одному товарищу Захарову не комфортно гулять, так давайте теперь перенесём праздник? Совсем с ума посходили, товарищи — градоначальники!!!! Это что теперь? Если меня что-то не устраивает, то давайте менять?!

Аноним:



— Лично мне наплевать на предложение вице-мэра. Наша девочка постоянно танцует на праздниках, ей нужно репетировать ежедневно. Вследствие чего, мы не сможем куда-то уехать отдыхать в июле. Реконструкцию парка должны закончить в сентябре, тогда зачем отмечать в самую разруху?Аноним:— Ну, слава Богу! Наконец-то, от Захарова, хоть что-то, по-настоящему толковое и разумное прозвучало! Лично на моей памяти, такое у Захарова впервые! С почином, Вас, Владимир Николаевич!Аноним:— Несмотря на официальные данные по пандемии, голосование по поправкам в Конституцию с обнулением сроков проводят 1 июля. Странно, да? Почему бы не подождать? И вот неожиданно местный чиновник предлагает перенести празднование Дня города на июль. И у меня закрадываются сомнения, что к сентябрю вся эта эпидемия закончится. Вирус в разгаре, а нам день города проводят! А что, осенью видимо не получится его провести? Вирус по новой забушует? Или всё же прекратится?Мнение:— Не совсем понятно, почему сейчас возникает данный вопрос. В этом году вопрос о праздновании Дня города лучше не поднимать и ничего не менять, так как сейчас не время. Пока вовсе непонятна и переменчива ситуация с ограничительными мерами, зачем и куда спешить?Валентина:— Я считаю, что Захаров прав. Дата дня города не совсем удачная. Помню свое детство — люди День города отмечают, а моя семья картошку на поле копает. И на счет погоды, вполне его поддерживаю. Жалко детей, которые выступают, на празднике, под дождем и ветром. Лучше тогда проводить день города в июле, по крайней мере, когда тепло. Однако, многие в это время стараются уехать в отпуск. Но в этом году, если День города пройдёт в июле, то будет полный аншлаг. Ехать, то некуда ….

На сегодняшний день официальных документов о перенесении даты празднования Дня города-нет. Бердчане ждут решения с нетерпением.





