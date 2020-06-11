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«Иммуноглобулина нет»: Отказали в лечении в ЦГБ и компенсации лекарства в «АльфаСтраховании» после укуса клеща с боррелиозом девушке в Искитиме

22:36 11.06.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
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Девушку укусил клещ 7 июня. Однако помочь ей не смогли даже в ЦГБ города. Чтобы не умереть, укушенная обратилась в частную клинику.

«Иммуноглобулина нет»: Отказали в лечении в ЦГБ и компенсации лекарства в «АльфаСтраховании» после укуса клеща с боррелиозом девушке в Искитиме

Девушка заболела боррелиозом после укуса клеща

29-летняя Екатерина сообщила сайту «Весь Искитим» о вопиющем случае, произошедшим с ней на днях. 7 июня девушка, находясь на базе отдыха «Автомобилист» в деревне Бурмистрово со своим другом, обнаружила, что к ее телу присосался клещ. Молодые люди решили воспользоваться страховым полисом, но им было отказано в ведении препарата иммуноглобулина.

Близкий друг Екатерины рассказал о произошедшем случае так:

— На протяжении всего периода я находился рядом с Катей. Страховая компания, в которую мы изначально обращались, называется «АльфаСтрахование». В памятке компании было указано, что в случае укуса клеща следует обратиться в Искитимскую ЦГБ. После обращения в больницу нам сказали: «иммуноглобулина нет». Также упомянули о том, что в этом году иммуноглобулин не поступал ни от одной страховой компании. Клеща извлекли, после анализа выяснилось «клещевой боррелиоз». Также в больнице пояснили, что врачей-инфекционистов нет и назначить лечение для девушки попросту некому. Пришлось ехать в платную клинику и покупать таблетки за свой счёт. Звонили на горячую линию «АльфаСтрахование», нам предложили, чтобы мы отправились в Новосибирск, где, возможно, есть всё для нас необходимое. В агентском офисе в Искитиме на ул. Пушкина, 91, нам ответили, что, якобы, не обязаны объяснять причину отсутствия поставок иммуноглобулина клиентам. Планируем обратиться с жалобой в прокуратору, — пояснил Олег 11 июня.

Нам удалось связаться с филиалом компании в г. Искитиме. Сотрудница прокомментировала ситуацию следующим образом:
— Вопрос об отсутствии поставок иммуноглобулина целесообразнее было бы задать непосредственно главному офису компании, так как именно они организуют эту работу. Мы являемся лишь представителями компании по продажам. Данная ситуация не только у «АльфаСтрахования», но и у других страховщиков. Во всех субъектах РФ пока имеются проблемы с поставкой препарата.

Совершив звонок в службу организации медицинской помощи «АльфаСтрахование», доходчивого ответа мы не получили.

Редакция сайта «Весь Искитим» отправила запрос заместителю министра здравоохранения Российской Федерации Олегу Салагай с просьбой объяснить, на самом ли деле в России иммуноглобулин в дефиците. А если да, то когда этот вопрос будет решен.

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От редакции

У вас есть страховка от клеща?

Аноним, 11 июня 2020 17:32
При нормальном государстве позорное альфастрахование уже прекратило бы работу навсегда,а у нас клиента пошлют и дальше деньги собирают. Обращение к прокурору ничего не даст,ибо путин как всегда "ни при чем".
местный житель, 11 июня 2020 17:34
Редакция,а как обстоят дела с иммуноглобулином в нашем ЦГБ?Застрахованные граждане могут рассчитывать на оперативную вакцинацию?
Аноним, 11 июня 2020 18:12
Вот тупой человек...Ага,альфастрахование в искитим не купило,а тебе купило.Статью читай внимательнее,ни от одной страховой ничего не пришло,они забили просто и все,деньги собрали.Ну не знаю,где такое еще возможно,деньги собрали,но на вакцину их не потратили,я в шоке,если честно.Думал,что такого уже нет даже у нас.И никто за это не ответит,но в частной клинике все есть,на кой тогда вообще страхование?Как коснись,все только продажами занимаются,такое ощущение,что для страховых случаев у них вообще никаких действий не предусмотрено.
Аноним, 11 июня 2020 18:12
Понятное дело где сейчас иммуноглобулины...
Sov, 11 июня 2020 18:35
В данном случае хорошо, что укол не поставили. При боррелиозе этот укол скорее вреден.
А в целом, конечно, очень интересно знать, чего ещё жизненно необходимого нет в наших больницах. И что бы делали в больнице, если бы анализ был положительный на энцефалит.
Аноним, 11 июня 2020 20:34
Пока мы продолжаем отправлять бесплатную гуманитарную помощь, в том числе медицинскую, в другие страны, набиваем триллионами нефтедолларов частные карманы, в нашей стране по-прнежнему всё хорошо.))

Путин заявил о модернизации в здравоохранении в 2020 году /15.01.2020/
Выступая с традиционным ежегодным посланием Федеральному Собранию, Президент Владимир Путин сообщил о задачах, которые стоят и будут решаться в 2020 году в сфере здравоохранения:
— В полном объёме в 2020 году должна быть развёрнута сеть фельдшерско-акушерских пунктов, прошу ОНФ это проверить;
— С 1 июля модернизация первичного звена здравоохранения, на это выделено 550 млрд рублей, 90% из федерального бюджета;
— Главам регионов обратить внимание на жилищную проблему медиков, особенно на селе;
— Медицинское образование — с 1 сентября 2020 года: 70% лечебников — целевые, 75% педиатров — целевые, все по гарантированным заявкам регионов, ординатура — 100% целевая.
— Поэтапно в 2020 году вводится новая система оплаты в здравоохранении.
— Единый сквозной регистр получателей препаратов бесплатно или с большой скидкой.
Аноним, 11 июня 2020 22:50
А пострадавшая не пробовала обратиться за медпомощью к итальянцам или российскому медицинскому десанту в Италии?
Или хотя бы в Канаду написала на предмет гражданства.

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