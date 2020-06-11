«Иммуноглобулина нет»: Отказали в лечении в ЦГБ и компенсации лекарства в «АльфаСтраховании» после укуса клеща с боррелиозом девушке в Искитиме

Девушку укусил клещ 7 июня. Однако помочь ей не смогли даже в ЦГБ города. Чтобы не умереть, укушенная обратилась в частную клинику.



Девушка заболела боррелиозом после укуса клеща

29-летняя Екатерина сообщила сайту «Весь Искитим» о вопиющем случае, произошедшим с ней на днях. 7 июня девушка, находясь на базе отдыха «Автомобилист» в деревне Бурмистрово со своим другом, обнаружила, что к ее телу присосался клещ. Молодые люди решили воспользоваться страховым полисом, но им было отказано в ведении препарата иммуноглобулина.

Близкий друг Екатерины рассказал о произошедшем случае так:

— На протяжении всего периода я находился рядом с Катей. Страховая компания, в которую мы изначально обращались, называется «АльфаСтрахование». В памятке компании было указано, что в случае укуса клеща следует обратиться в Искитимскую ЦГБ. После обращения в больницу нам сказали: «иммуноглобулина нет». Также упомянули о том, что в этом году иммуноглобулин не поступал ни от одной страховой компании. Клеща извлекли, после анализа выяснилось «клещевой боррелиоз». Также в больнице пояснили, что врачей-инфекционистов нет и назначить лечение для девушки попросту некому. Пришлось ехать в платную клинику и покупать таблетки за свой счёт. Звонили на горячую линию «АльфаСтрахование», нам предложили, чтобы мы отправились в Новосибирск, где, возможно, есть всё для нас необходимое. В агентском офисе в Искитиме на ул. Пушкина, 91, нам ответили, что, якобы, не обязаны объяснять причину отсутствия поставок иммуноглобулина клиентам. Планируем обратиться с жалобой в прокуратору, — пояснил Олег 11 июня.

Нам удалось связаться с филиалом компании в г. Искитиме. Сотрудница прокомментировала ситуацию следующим образом:

— Вопрос об отсутствии поставок иммуноглобулина целесообразнее было бы задать непосредственно главному офису компании, так как именно они организуют эту работу. Мы являемся лишь представителями компании по продажам. Данная ситуация не только у «АльфаСтрахования», но и у других страховщиков. Во всех субъектах РФ пока имеются проблемы с поставкой препарата.

Совершив звонок в службу организации медицинской помощи «АльфаСтрахование», доходчивого ответа мы не получили.

Редакция сайта «Весь Искитим» отправила запрос заместителю министра здравоохранения Российской Федерации Олегу Салагай с просьбой объяснить, на самом ли деле в России иммуноглобулин в дефиците. А если да, то когда этот вопрос будет решен.