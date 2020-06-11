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Ко мне не тянутся люди. Как стать интересным другим? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко

17:15 11.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Чтобы стать интересным другим, для начала нужно стать интересным себе. Займитесь своими увлечениями, испытайте новые ощущения. Врач дал три четкие рекомендации.

Ко мне не тянутся люди. Как стать интересным другим? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко
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Ко мне не тянутся люди. Как стать интересным другим? Отвечает психотерапевт Тарас Иващенко

Ко мне не тянутся люди. Как стать интересным другим? Отвечает психотерапевт Тарас ИващенкоМеня предали и обманули. Как научиться доверять и снова полюбить? Рассказывает психотерапевт Тарас ИващенкоЕщё 4 новости

Со мной мало общаются, ко мне не тянутся и у меня мало друзей. Как стать интересным другим? Если у вас возникают такие вопросы, читайте ответы врача-психотерапевта и специалиста по психосоматической медицине Тараса Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Чтобы стать интересным другим, для начала нужно стать интересным себе. Тогда Вы можете зажечь огонь интереса и в других. Через себя. Посмотрите как рассказывают о чем-то люди искренне заинтересованные чем-то. Их хочется слушать, даже если ты ничего не понимаешь в их теме. Слушаешь и проникаешься. Вы интересны себе, вы интересны другим, — подчеркнул психотерапевт.

Как стать интересным себе? На этот вопрос врач тоже ответил. Нужно делать то что вам нравится. Искренне. Этому мы можем научиться у детей, наблюдая за ними.

Рекомендации психотерапевта

1) Посмотреть, какими вещами хотелось заниматься раньше, и которые были по разным причинам отложены. В этих незаконченных делах можно увидеть для себя много интересного.

2) Обратить внимание на вещи, про которые хочется говорить (и можно говорить долго) или про них слушать — там ваш интерес.

3) Помнить, что для того чтобы не сорваться в состояние — Не-читал-но-осуждаю, некоторые вещи стоит пробовать лично, дабы сложилось ваше личное мнение о них, насколько они вам (не) подходят

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