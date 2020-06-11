«Спасибо Путину»: Получила пособие в 36 111 руб. на ребенка с 3 до 7 лет жительница Искитимского района 10 июня

Мать получила деньги 10 июня

Сегодня, 10 июня, жительница Искитимского района Марина получила пособие на старшего ребенка 5 лет.

— Я подала заявление на пособие еще 13 мая. По записи в соцзащите района. Сегодня узнала по звонку, что мне назначена выплата. И буквально пару минут назад деньги пришли на карту. Я в растерянности. Приятной неожиданности. Спасибо Путину! — говорит молодая мама в беседе с «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, эта выплата выплачивается семьям, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации. В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5500 рублям. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рубле. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев.