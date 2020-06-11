12 магических суток после дня рождения: Как изменить и улучшить свою жизнь в эти особенные дни

День рождения — это волшебный день для каждого человека. Не многим известно, что в первые 12 суток после дня рождения, человек способен кардинально изменить свою жизнь, и заложить необходимую информацию для ее улучшения. Эксперты подсказали, каких наставлений следует придерживаться в этот период, чтобы жизненные перемены были благоприятными и счастливыми.
Как себя следует вести за несколько дней до дня рождения
Многие люди замечали, что за несколько дней до своих именин, они пребывают в состоянии подавленности и тоски. Люди ведут себя раздраженно и нервозно. Чтобы избавиться от подобных ощущений, специалисты советуют имениннику выполнять несложные рекомендации:
- по возможности раздать свои долги (материальные и духовные);
- простить всех своих обидчиков и недоброжелателей;
- в один из вечеров нужно уединиться и подвести итоги прошедшего года.
Как себя вести в первые 12 суток после дня рождения
1 сутки
Этот день следует провести весело и радостно, занимаясь любимым делом. В этот день именинник должен обеспечить себе максимальный комфорт и покой.
2 сутки
В этот день необходимо закладывать денежную программу — прописать план на будущее, рассчитаться с долгами (если они есть), совершить благотворительность.
3 сутки
День подходит для налаживания контактов и общения с окружающими. Именно в этот период есть возможность познакомиться с влиятельными людьми.
4 сутки
В это время следует наладить взаимоотношения со своими близкими и друзьями. Часть этого дома следует провести в компании родных.
5 сутки
Многим известно, чтобы достичь успеха, следует проявить креативность и находчивость. Пятые сутки после дня рождения отлично подходят для этих целей.
6 сутки
В этот период следует закладывать программу своего здоровья на предстоящий год. Хорошо в это время сделать массаж, погулять пешком, или хотя-бы сделать легкую зарядку.
7 сутки
День, когда следует вместе с семьей распланировать свой отпуск, дорогостоящие покупки.
8 сутки
В этот день рекомендуется уединиться от окружающих, подумать о своих поступках, проанализировать свои достижения, оценить промахи. Можно в этот период заняться расстановкой приоритетов.
9 сутки
Хорошо в это время устроить себе выходной и расслабиться. Можно совершить небольшое путешествие или просто пообщаться с незнакомыми людьми.
10 сутки
Время подумать о новых проектах и целях. Обязательно их нужно записать на листочке, а также продумать пути к их достижению.
11 сутки
В этот день именинник может определить своих настоящих друзей, тех кто хоть каким-то образом поздравил его с торжеством. Можно даже с опозданием.
12 сутки
В этот день необходимо очистить свою ауру и карму. Для этого, необходимо пойти в храм, поставить там свечу за здравие всех своих врагов и недоброжелателей. А еще, следует превознести благодарность Господу за его благословение и заступничество.
Источник: rsute.ru