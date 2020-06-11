12 магических суток после дня рождения: Как изменить и улучшить свою жизнь в эти особенные дни

На вторые сутки после дня рождения еобходимо закладывать денежную программу — прописать план на будущее, рассчитаться с долгами (если они есть), совершить благотворительность.

Многие люди замечали, что за несколько дней до своих именин, они пребывают в состоянии подавленности и тоски

День рождения — это волшебный день для каждого человека. Не многим известно, что в первые 12 суток после дня рождения, человек способен кардинально изменить свою жизнь, и заложить необходимую информацию для ее улучшения. Эксперты подсказали, каких наставлений следует придерживаться в этот период, чтобы жизненные перемены были благоприятными и счастливыми.

Как себя следует вести за несколько дней до дня рождения

Многие люди замечали, что за несколько дней до своих именин, они пребывают в состоянии подавленности и тоски. Люди ведут себя раздраженно и нервозно. Чтобы избавиться от подобных ощущений, специалисты советуют имениннику выполнять несложные рекомендации:

по возможности раздать свои долги (материальные и духовные);

простить всех своих обидчиков и недоброжелателей;

в один из вечеров нужно уединиться и подвести итоги прошедшего года.

Как себя вести в первые 12 суток после дня рождения

1 сутки

Этот день следует провести весело и радостно, занимаясь любимым делом. В этот день именинник должен обеспечить себе максимальный комфорт и покой.

2 сутки

В этот день необходимо закладывать денежную программу — прописать план на будущее, рассчитаться с долгами (если они есть), совершить благотворительность.

3 сутки

День подходит для налаживания контактов и общения с окружающими. Именно в этот период есть возможность познакомиться с влиятельными людьми.

4 сутки

В это время следует наладить взаимоотношения со своими близкими и друзьями. Часть этого дома следует провести в компании родных.

5 сутки

Многим известно, чтобы достичь успеха, следует проявить креативность и находчивость. Пятые сутки после дня рождения отлично подходят для этих целей.

6 сутки

В этот период следует закладывать программу своего здоровья на предстоящий год. Хорошо в это время сделать массаж, погулять пешком, или хотя-бы сделать легкую зарядку.

7 сутки

День, когда следует вместе с семьей распланировать свой отпуск, дорогостоящие покупки.

8 сутки

В этот день рекомендуется уединиться от окружающих, подумать о своих поступках, проанализировать свои достижения, оценить промахи. Можно в этот период заняться расстановкой приоритетов.

9 сутки

Хорошо в это время устроить себе выходной и расслабиться. Можно совершить небольшое путешествие или просто пообщаться с незнакомыми людьми.

10 сутки

Время подумать о новых проектах и целях. Обязательно их нужно записать на листочке, а также продумать пути к их достижению.

11 сутки

В этот день именинник может определить своих настоящих друзей, тех кто хоть каким-то образом поздравил его с торжеством. Можно даже с опозданием.

12 сутки

В этот день необходимо очистить свою ауру и карму. Для этого, необходимо пойти в храм, поставить там свечу за здравие всех своих врагов и недоброжелателей. А еще, следует превознести благодарность Господу за его благословение и заступничество.

Источник: rsute.ru