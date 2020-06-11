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Лунный календарь посева и пересадки на 11 — 12 июня: Посев, посадка и пересадка всех культур дают хилые растения и самый низкий урожай

10:24 11.06.2020 Фото: pxhere.com
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Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.

Лунный календарь посева и пересадки на 11 12 июня: Посев, посадка и пересадка всех культур дают хилые растения и самый низкий урожай
Луна находится в фазе Убывающая Луна 11-12 июня. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру

Характеристики Луны на 11 июня 2020 года

На дату 11.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 20 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей ♒Процент освещенности Луны составляет 68%. Восход Луны в 00:53, а закат в 09:37.

Хронология лунных дней

  • 19 лунный день c 00:29 10.06.2020 по 00:53 11.06.2020
  • 20 лунный день c 00:53 11.06.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 11 июня 2020

Луна в знаке зодиака Водолей (−)

Луна в знаке Водолей. это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.

Благоприятно в водолее:

  • вспашка, рыхление и окучивание;
  • прополка и прореживание всходов;
  • формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
  • прищипка, пасынкование;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • сбор семян и корнеплодов на семенники;
  • уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
  • уборка зерновых;
  • заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • выкопка луковиц и клубней для хранения;
  • выпечка.
Возможно:

  • посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
  • укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.
Не благоприятно в водолее:

  • посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
  • полив, это может привести к заболеванию корней;
  • подкормки, т.к. можно сжечь растение.

20 лунный день (±)

11 июня 2020 года в 12:00 — 20 лунный день. этот день желательно посвятить работе с наземной частью растений. В этот день повышается давление на нижнию часть растений, соки идут к корням, питая их. Растения в этот момент отдыхают и плохо растут.

Рекомендуется в 20 лунный день:

  • уборка урожая культур, у которых съедобной является подземная часть;
  • уборка урожая для длительного хранения;
  • прищипывать, делать прививки и перепрививки;
  • высаживать, обрезать деревья;
  • избавляться от вредителей и сорняков;
  • подкармливать растения и вносить удобрения;
  • прореживать всходы, обрезать усы;
  • уборка опавшей листвы.
Не рекомендуется в 20 лунный день:

  • любые манипуляции с корнями;
  • обильный полив.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (+)

День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

12 июня 2020 года в 12:00 — 21 лунный день. день активных действий в огороде и саду. В этот день имеются все шансы избавиться от всего, что приносит вред.

Рекомендуется в 21 лунный день:

  • уборка корнеплодов, насыщенных полезными элементами, а так же уборка лекарственных растений;
  • обрезка деревьев, прививки, подкормка, особенно, прикорневая.
Не рекомендуется в 21 лунный день:

  • прищипка и пикирование;
  • обильный полив.

Влияние дня недели (±)

День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

Источник: Мир космоса

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Что-то уже успело нарасти на огороде, редиска или зелень?

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