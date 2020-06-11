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И Ивлеева туда же: Знаменитая телеведущая Анастасия Ивлеева села за руль пьяная после вечеринки

10:12 11.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_/?hl=ru
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8 июня Ивлеева устроила масштабную вечеринку. Количество ее подписчиков уже перевалило за 17 миллионов, а потому блогер хотела это отпраздновать. Не обошлось без алкоголя.

И Ивлеева туда же: Знаменитая телеведущая Анастасия Ивлеева села за руль пьяная после вечеринки
Ивлеева часто делится фотографиями, на которых она позирует за рулем автомобиля

Еще одна русская знаменитость оказалась в центре скандала, причиной которого стало вождение в нетрезвом виде. Знаменитая телеведущая, актриса, видеоблогер, звезда Instagram поделилась постом, на котором видно, что она садится за руль. Ничего необычного в подобных постах нет: Ивлеева часто делится фотографиями, на которых она позирует за рулем автомобиля. Но в этот раз ситуация оказалась куда сложнее, ведь незадолго до этого звезда делилась снимками, на которых подписчики заметили бокал с шампанским.

Как сообщает Mash, 8 июня Ивлеева устроила масштабную вечеринку. Количество ее подписчиков уже перевалило за 17 миллионов, а потому блогер хотела это отпраздновать. Не обошлось без алкоголя. На страничке Ивлеевой появилось сразу несколько фотографий с бокалом шампанского в руках.

Звезда поспешила оправдаться

После шумной вечеринки Ивлеева села за руль, полностью проигнорировав запрет на езду в состоянии алкогольного опьянения. На вопросы удивлённых подписчиков знаменитость поспешила оправдаться, и заявила о том, что выпила «всего глоточек».

Сразу же после публикации этих сториз, ориентировки на транспортное средство блогера были разосланы на все посты ГИБДД. Несмотря на попытки оправдаться, общественность не поверила Анастасии, ведь ранее в сториз она рассказывала о том, что хочет «выпить за этот потрясающий успех».

Ивлеева практически сразу отреагировала на новости о пьяном вождении, и поспешила прокомментировать их:

«Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу — и все, и поехала домой, чтобы уже дома отмечать, как говорится, с близкими, родными, мужем, друзьями. Так что не переживайте, вы что, я же не дура, мне 29 лет, я же понимаю, что делаю».

Источник: Пронедра

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1 бокал это простительно для водителя?

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