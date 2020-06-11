Горящий Mercedes влетел в толпу: погибли 83 зрителя и более 100 пострадали во время гонки «24 часа Ле-Мана»

В ходе гонки «24 часа Ле-Мана» произошла крупнейшая по числу жертв катастрофа в истории автоспорта. 11 июня 1955 года на 2-м часу гонок на скорости около 240 км/ч столкнулись два автомобиля.

После этой трагедии в ряде стран Европы были запрещены кольцевые автогонки, а также разработаны и внедрены новые стандарты безопасности

7 лет назад (2013) в Москве открылся учредительный съезд Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (Общероссийский народный фронт, ОНФ).

Движение было создано по инициативе Владимира Путина. Предложение о его создании впервые прозвучало на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в мае 2011 года в Волгограде.

На учредительном съезде был принят устав ОНФ и избран его лидер. Им стал Президент РФ Владимир Путин.

Среди основных целей организации: поддержка и обеспечение диалога между властью и обществом и властью, укрепление социального партнерства и гражданской взаимопомощи.

Среди проектов ОНФ: «За честные закупки» — открытая площадка для борьбы с коррупцией и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере госзакупок; «Равные возможности — детям» — создан с целью обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи; «Убитые дороги» — дорожная инспекция фронта; «Народная экспертиза» — центр независимого мониторинга исполнения «майских указов» Президента РФ.

40 лет назад (1980) в Ленинградской области был создан Нижне-Свирский заповедник.

Решением Совета Министров РСФСР для сохранения богатства фауны уникального водоёма Ладоги и окружающих его лесов и болот Лодейнопольском районе области был создан заповедник. В его создании принимали участие сотрудники Биологического научно-исследовательского института Ленинградского университета, Зоологического и Ботанического институтов АН СССР, лаборатории аэрометодов производственного геологического объединения «Аэрогеология» и другие.

Общая площадь заповедника составляет около 42 тысяч га, 5 тысяч из которых — прибрежная часть акватории Ладоги. Здесь водятся свыше 250 видов птиц и более 40 видов млекопитающих.

83 года назад (1937) состоялось заседание Верховного суда СССР по так называемому «делу Тухачевского».

Восемь высших советских военачальников (маршал СССР Михаил Тухачевский, командармы Иона Якир, Иероним Уборевич, Август Корк, комкоры Роберт Эйдеман, Витовт Путна, Борис Фельдман и Виталий Примаков), проходивших по этому делу были признаны виновными в участии в «антисоветской троцкистской военной организации», готовившей захват власти в стране. Ещё один фигурант дела — комиссар Ян Гамарник — застрелился накануне ареста в мае 1937 года.

Суд приговорил военачальников к высшей мере наказания. После вынесения приговора, в ночь на 12 июня, они были расстреляны.

В 1957 года все фигуранты «дела Тухачевского» были реабилитированы за отсутствием состава преступления.

148 лет назад (1872) в Москве открылась Политехническая выставка.

Одна из крупнейших в России выставок XIX века, на которой были представлены достижения в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, военного дела, науки, техники и культуры была приурочена к 200-летию со дня рождения императора Петра I. К торжественной церемонии открытия композитор Пётр Чайковский написал специальную «Кантату на открытие выставки», которая была исполнена музыкантами Большого театра на Троицком мосту Кремля.

Выставка заняла территорию 20 га. Экспонаты были размещены в Манеже, а также в 86 оригинальных павильонах, которые были расположены в Александровском саду, на Кремлёвской набережной, Варварской площади. На выставке было представлено более 10 тысяч экспонатов из всех российских губерний и около 2 тысяч — из Австро-Венгрии, Бельгии, Великобритании, Германии и других стран.

За всё время работы выставки её посетили более 750 тысяч человек. Цена билета в день открытия составляла 5 рублей, в последующие дни — 1 рубль, а в последний месяц — 20 копеек.

После завершения Политехнической выставки, 13 октября 1872 года, большинство её экспонатов стали основой для создания в Москве Исторического и Политехнического музеев.

162 года назад (1858) в Санкт-Петербурге состоялось освящение Исаакиевского собора.

У этого храма, который считается самым большим и красивым храмом города, очень драматичная судьба. Его строили четыре раза. Первый — деревянный — был возведён в 1707 году. Он был заложен в день памяти святого Исаакия Далматского, отсюда и произошло название храма. В 1717 стены собора были заменены на каменные, однако это не спасло его от пожара, который произошел в 1735 году от удара молнии.

Попытки перестроить храм предпринимались в годы царствования Екатерины II и Павла I.

Наконец, Александр I приказал перестроить собор и сделать его главной церковью и украшением Петербурга.

Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана начали строить в 1818 году. Строительство растянулось на тридцать лет, ещё десять понадобилось для отделки интерьера.

В стенах собора проводились торжественные богослужения в честь святых покровителей членов императорской фамилии, которые сопровождались крестными ходами и парадами гвардии, а также отмечались воинские праздники.

В 1928 году Исаакиевский собор был закрыт, а позднее здесь был открыт Антирелигиозный музей.

В 1990 году в храме были возобновлены богослужения и теперь они проходят регулярно по праздникам и воскресным дням.

194 года назад (1826) открылась первая Московская глазная больница.

Она разместилась в доме Ланге в Малом Кисловском переулке. В стационаре было 20 коек и комната для приема больных. Первым главным врачом больницы в течение 31 года был Пётр Федорович Броссе.

В 1830 году на пожертвования москвичей для больницы у графини Дмитриевой-Мамоновой был куплен каменный дом на углу Тверской улицы и Мамоновского переулка, где до сих пор и располагается эта глазная больница.

372 года назад (1648) в Москве начался «соляной бунт».

Одно из крупных городских восстаний середины XVII века в России вспыхнуло из-за недовольства населения заменой различных прямых налогов единым налогом на соль (из-за чего восстание и получило своё название). Это вызвало резкое подорожание соли.

После разгона стрельцами делегации горожан, пытавшихся подать челобитную царю на произвол приказных чиновников, в Москве начались погромы дворов влиятельных сановников. Восставшие подожгли Белый город и Китай-город. С огромным трудом восстание было подавлено.

Итогом Соляного бунта стал созыв Земского Собора и отмена взыскания налоговых недоимок.

65 лет назад (1955) в ходе гонки «24 часа Ле-Мана» произошла крупнейшая по числу жертв катастрофа в истории автоспорта.

«24 часа Ле-Мана» проходит ежегодно с 1923 года недалеко от французского города Ле-Ман. Она также называется «Гран-при выносливости и экономичности». Соревнования длятся целые сутки. Победителем становится та команда, которая за это время прошла наибольшее число кругов с минимальными потерями ресурсов.

11 июня 1955 года на 2-м часу гонок на скорости около 240 км/ч столкнулись два автомобиля. Один из них, «Мерседес» Пьера Левега, перелетел через насыпь ограждения автодрома и, объятый пламенем, врезался в толпу зрителей. В результате катастрофа погибли Левег и еще 83 человека, более 100 — получили травмы и ожоги.

После этой трагедии в ряде стран Европы были запрещены кольцевые автогонки, а также разработаны и внедрены новые стандарты безопасности.

250 лет назад (1770) английский путешественник-исследователь Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф.

Это открытие он сделал довольно неожиданно для себя. Корабль «Индевор» под командованием Кука, изучая восточные берега Австралии, неподалеку от берега сел на мель. Этой мелью оказался коралловый риф, названный позднее Большим Барьерным.

Это самое большое скопление кораллов в мире занимает площадь 345 тысяч кв. метров. Он состоит из 2900 отдельных рифов и 900 островов, которые растянулись на 2,6 тысяч километров.

Источник: ПГ