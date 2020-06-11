Что можно и нельзя делать на Феодосью Колосятницу 11 июня 2020 года: В этот день нужно отложить всю серьезную работу

День Феодосьи Колосятницы считался в народе не удачным временем. Люди говорили, что он стоит всех понедельников за год. Из-за этого откладывали выполнение серьезных работ, если это было возможно.

День, когда в церкви почитают деву Феодосию Константинопольскую, в народе отмечается как Феодосья Колосятница

Поверья и традиции на Феодосью Колосятницу учат людей, как можно оценить качество будущего урожая и его стоимость. В этот день можно выполнять действия для укрепления состояния скотины, и нельзя причинять земле дополнительные трудности. Приметы древних славян показывают, как по колоску ржи можно определить состояние урожая грибов.

Поверья и традиции на Феодосью Колосятницу 11 июня

День, когда в церкви почитают деву Феодосию Константинопольскую, в народе отмечается как Феодосья Колосятница. Это связано с тем, что пришло время ржи формировать колос. Она являлась незаменимым продуктом в семье, потому что зерно шло на муку, а значит – это хлеб на столе. Ее также можно было продать, и иметь дополнительные деньги. Поэтому старались присмотреться, как колосок начинает цвести. Если цвет появлялся снизу, то это предвещало плохую цену на рожь. Зацвел колос с середины – цена будет держаться в средних нормах, а если сверху – за зерно можно получить хорошие деньги.

Существовало поверье, что во время цветения ржи нельзя выбеливать холсты. Также родители запрещали прыгать детям на импровизированных дощатых качелях. Считалось, что в этот день земле особенно тяжело, поэтому дополнительными прыжками ей можно нанести вред.

Что можно и нельзя делать на Феодосью Колосятницу 11 июня

На лугах начинался сенокос, и трава становилась в это время грубее. Чтобы обеспечить скотину полноценным рационом, ей начинали давать печеные сочни и хлебные баранки. Это помогало животным набирать вес, а соответственно хорошо плодилась, и давала крепкое потомство.

На Феодосью маленькие дети пели прибаутки про рожь, чтобы она росла высокой до самого неба, и стояла густая как сплошная стена.

Приметы на Феодосью Колосятницу 11 июня

С наступлением дня Феодосьи Колосятницы начинался сезон боровиков. А их урожай определяли по колоскам ржи. Если их было много и они большие, то значит и грибов будет много. Если же на улице знойная жара – то про грибы-боровики можно забыть. То есть неблагоприятная погода не даст спорам грибов росту. А поговорка старых людей только подчеркивала связь урожая грибов и хлеба: «Коли грибовно – то и хлебовно».

Сроки роста и зрелости ржи определялось поговоркой: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». Именно столько времени уходило на рост и созревания зерен.

День Феодосьи Колосятницы считался в народе не удачным временем. Люди говорили, что он стоит всех понедельников за год. Из-за этого откладывали выполнение серьезных работ, если это было возможно.

Источник: rsute.ru