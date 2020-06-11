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ВОЗ: Смущает низкая смертность от COVID-19 в России

10:45 11.06.2020 Фото: pixabay.com
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В организации отметили, что тестирование в РФ проводится очень быстро.

ВОЗ: Смущает низкая смертность от COVID 19 в России
Начали больше выздоравливать людей от коронавируса в Новосибирской области

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. Однако объясняет это в том числе быстрым осуществлением большого числа тестов на наличие инфекции. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
В России «осуществляется много тестов [на коронавирус], и это тестирование проводится очень и очень быстро». В ситуациях, когда тестируется много людей можно видеть «относительно низкий уровень смертности», отметил он.

ВОЗ разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов в случае COVID-19. Однако, по словам директора, это — «сложная» процедура, поскольку бывают «сопутствующие условия», касающиеся причин смерти, «и это может интерпретироваться разными путями». Райан не считает, что такая интерпретация осуществляется врачами «негативным способом и в систематической манере».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения журналистов телеканала CNN о занижении данных о смертности в России от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. В интервью телеканалу, которое вышло в эфир во вторник, в ответ на реплику журналиста о том, что указанная статистика якобы может быть заниженной, поскольку в РФ от данного заболевания умирает меньше людей, чем в ряде других стран, Песков подчеркнул: «Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» Говоря о количестве выявленных в РФ случаев заражения, Песков констатировал: «В нашей стране проводят как можно больше тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете [случаев заражения]».

Источник: ТАСС

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