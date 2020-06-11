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Красота / Общество

Идеи стильного маникюра на короткие ногти на лето 2020

10:05 11.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Цвета сезона варьируются от белого до насыщенного серого. Любой нежный оттенок станет актуальным летом 2020 года.

Идеи стильного маникюра на короткие ногти на лето 2020
Нежный нейл арт — лучший выбор для отпуска и поездок на отдых

Нежный летний маникюр на короткие ногти, который в 2020 году на пике популярности, поможет подчеркнуть хороший вкус женщины. Теплое время года — лучший момент для дерзких экспериментов, неожиданных решений и всего, что подарит хорошее настроение. Главный акцент в маникюре летом делают на яркий цвет, оригинальный принт и морскую тематику. Но каждый год привносит свои новшества в дизайн ногтей, способные оживить любой образ.

Основные тенденции в летнем маникюре на короткие ногти

Именно светлые тона лака для ногтей станут хитом летнего сезона в 2020 году. Пастельная палитра цветов оживет на женских руках, придавая их внешнему виду изысканности и особого шарма. Главное достоинство такого дизайна — универсальность.

Светлый маникюр на коротких ногтях выглядит уместно как в офисе, так и на вечернем походе в кафе. Он подходит к любой одежде и потому так нравится девушкам.

Нежный нейл арт — лучший выбор для отпуска и поездок на отдых. Важный момент: выбирать можно не только теплые оттенки, что обычно свойственно лету, но и голубой, бирюзовый и все связанное с морем.

Одна из тенденции наступившего сезона — полоски в любом виде и в разных сочетаниях со всевозможными техниками и принтами.

Монохромный маникюр в светлых тонах дополненный минималистской полоской — хороший выбор на каждый день.

Полоски можно наносить не на все ногти, а только на один или два пальца каждой руки, чем самым оживляя однотонный дизайн ногтей в нью-йоркском стиле.

Количество полос на ногтевой пластине значения не имеет, но зато их исполнение должно быть безупречным: они должны быть симметричными, четко прорисованными и ровными.

Особенности нежного летнего маникюра на короткие ногти

Никаких ограничений нет, но с таким ярким декором всегда стоит быть предельно аккуратным, ведь его обилие — это моветон.

Еще один момент, который стоит учесть: такой дизайн ногтей больше подходит для вечернего выхода в свет, чем на каждый день.

Если очень хочется выглядеть «блестяще» всегда, тогда максимум, что может себе позволить женщина — несколько небольших «драгоценностей» в виде акцента на одном или двух ногтях каждой руки.

При этом цвет декора может быть любой: главное, чтобы он гармонировал с базовым покрытием.

Простой способ сделать маникюр ярче — использовать глитер. Мелкими блестками мастер может покрыть всю ногтевую пластину отдельно взятого пальца или в виде дополнения при создании дизайна обеих рук полностью.

Цвета сезона варьируются от белого до насыщенного серого. Любой нежный оттенок станет актуальным летом 2020 года.

Из сочетаний тонов стилисты советуют отдавать предпочтение белому с розовым, белому с серым. Не стоит забывать о еще одном тренде — геометрических мотивах.

Подойдут любые вариации на эту тему, а еще в моде абстракция, акварельный рисунок и флористические принт.

Источник: rsute.ru

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