Что лучше, станок или электробритва? Когда и как лучше брить ноги

За сутки до бритья ног следует воспользоваться скрабом, который позволит избавиться от ороговевших клеток. Скраб позволит удалить вросшие волосы, а также предупредит их развитие.

Обычные станки оснащены определенными полосками с добавлением сока алоэ, благодаря которому происходит легкое скольжение по коже

Каждая девушка знает, что представляет собой процедура по удалению лишних волосков на ногах. Казалось бы, в этой процедуре нет сложностей, но мало кто знает, как необходимо брить ноги, чтобы не возникало раздражения.

Что использовать для бритья ног: станок или электробритву

Первое, что нужно сделать – это приобрести подходящий инструмент для бритья ног, который не будет вызывать раздражение. Часто женщины прибегают к использованию простого станка или электрической бритвы. Многие задаются вопросом о том, чем лучше всего брить волосы на ногах.

Обычные станки оснащены определенными полосками с добавлением сока алоэ, благодаря которому происходит легкое скольжение по коже. Если все время брить ноги станком, то можно пораниться, при этом лезвия срезают защитный слой кожи и раздражают ее.

Брить ноги электробритвой намного удобнее и безопаснее. У этого прибора меньший риск получения травм, при этом данный прибор имеет много преимуществ:

нет необходимости в частой смене лезвий;

встроенный аккумулятор позволяет справляться со своей работой в любом месте;

на бритье тратится около 5 минут, что экономит время;

не способствует появлению раздражения.

Большинство девушек интересуются тем, могут ли они без раздражения для кожи пользоваться мужской электробритвой. Необходимо отметить, что мужские и женские бритвы различаются лишь конструкцией. Женские бритвы имеют уникальную систему бритья, тонкий корпус и бреющую головку, потому что используются не только для ног, но еще и для других зон.

В комплекте могут быть разные насадки, которые улучшают бритье по всему телу. В целом женская бритва аналогична мужской, поэтому женщины могут смело ими брить свои ноги.

Когда и как лучше брить ноги

Многие девушки стараются брить ноги вечером, ведь это удобно, но на самом деле этого делать нельзя по следующим причинам:

ночью волоски растут активнее, поэтому с утра может появиться первая щетина;

утром кожа ног намного упругая, поэтому ее удобнее брить;

перед выходом на пляж не желательно брить волосы на ногах, лучи солнца могут вызвать раздражение;

после завершения бритья ног следует подождать 20 минут, а потом одеваться.

Также большую роль играет подготовка к бритью, если это сделать неправильно, то появится раздражение. Перед началом процедуры волосы на ногах желательно хорошенько распарить, это позволит порам расшириться, и волоски станут более мягкими, а также податливыми к удалению.

Чтобы избавиться от раздражения кожи, желательно пользоваться маслами, можно взять оливковое или кокосовое. Масло питает кожу и смягчает волосы, поэтому брить ноги будет удобнее. Масло рекомендуется наносить вечером на влажные ноги, а утром проводить процедуру бритья.

За сутки до бритья ног следует воспользоваться скрабом, который позволит избавиться от ороговевших клеток. Скраб позволит удалить вросшие волосы, а также предупредит их развитие.

Рекомендации экспертов о том, как правильно брить ноги

Чтобы правильно сбрить волосы на ногах, необходимо учитывать такие моменты:

ноги должны быть влажными, чтобы волосы находились вертикально, для увлажнения лучше использовать пену либо гель, которые идеально обволакивают кожный покров и позволяют бритве легче скользить по ногам. Не рекомендуется брать простое мыло либо шампунь, поскольку это приведет к раздражению;

при пользовании бритвой прибор стоит вести в направлении того, как растут волосы, чтобы потом они не врастали в кожу. Если начать брить против роста волос, то можно травмировать кожу;

сильно надавливать на электробритву не стоит, иначе так волоски просто будут приглажены и плохо сбриты;

электрическую бритву желательно ставить горизонтально к ноге, чтобы не было никаких нежелательных последствий;

после окончания процесса ноги нужно намазать успокаивающим кремом.

Не рекомендуется применять продукты, где содержится спирт, поскольку появится зуд и раздражение.

Какие ошибки могут возникнуть во время бритья ног

Чтобы удалить волосы на ногах безопасно и без последствий, следует учитывать много нюансов, которые могут появляться во время выполнения данной процедуры:

желательно не сбривать волосы быстро, иначе можно пораниться;

не следует брить раздраженную или воспаленную кожу, поскольку бритва снимет верхний слой кожи и вызовет больше раздражение;

после удаления волос сразу нельзя принимать ванну, это вызовет жжение и появление красных пятен;

не рекомендуется много раз использовать одноразовую бритву и тупые лезвия;

запрещено пользоваться чужими бритвами.

Источник: rsute.ru