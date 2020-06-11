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«Придумал» новое министерство на совещании Путин

10:15 11.06.2020 Фото: кремлин.ру
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Совещание проводилось в формате видеоконференции, в нем принимали участие члены правительства России во главе с Михаилом Мишустиным.

Придумал новое министерство на совещании Путин
Совещание проводилось в формате видеоконференции

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.

«По оценке Минэкономсвязи, <…> в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов», — сказал президент.

Совещание проводилось в формате видеоконференции, в нем принимали участие члены правительства России во главе с Михаилом Мишустиным, а также ряд представителей IT-отрасли.

Источник: РИА Новости

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