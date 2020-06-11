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Пустые полки: без хлеба остались из-за аварии на электросетях жители Бердска

10:30 11.06.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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В 1965 году бердский хлебозавод перевыполнил план по выпуску продукции. Но были моменты, когда работа предприятия останавливалась из-за отсутствия света и воды.

Пустые полки: без хлеба остались из за аварии на электросетях жители Бердска
В 1965 году бердский хлебозавод выпускал широкий ассортимент хлебобулочных изделий

О проблемах и жизни города разных лет можно почерпнуть немало информации в документах, хранящихся в отделе архивной службы Бердска. Например, о перебоях в поступлении хлебобулочных изделий в магазины в 1965 году, а также их причинах.

На восьмой сессии бердского горсовета депутатов 13 февраля 1966 года выступил депутат, директор хлебозавода Шупаев с докладом о деятельности своего предприятия за прошедший год.

По словам Шупаева, коллектив хлебозавода справился с выполнением плана по всем технико-экономическим показателям. По выпуску валовой продукции — на 108,9%, по товарной — 109,9%, по производительности труда — 103,9%, по накоплению — 114,3%. Снижена на 1 рубль себестоимость продукции против плана на 1,8 рублей. Рост валовой продукции против 1964 года составил 21,2%.

— Коллектив хлебокомбината в 1965 году проработал неплохо. Но были случаи, когда в отдельных магазинах отсутствовал хлеб. Вина в этом хлебокомбината, смешторга, горкомхоза и горэлектросети, которая много раз из-за аварий отключала электроэнергию, не подавала воду. В 1966 году есть все возможности обеспечить население нашего города хлебобулочными изделиями с широким ассортиментом и хорошим качеством. При активном участии торговых работников не допустим перебоев с хлебом в магазинах. Торгу нужно перестраивать свою работу и обеспечить разгрузку хлеба при централизованном завозе силами торга, не задерживать машины под загрузкой и разгрузкой, тем самым ускорим завоз хлеба в торговые точки. Начальнику АХТ товарищу Бобрышеву следует выделять автомашины под завозку хлебных продуктов полностью согласно нашей заявке на то время, что обеспечит своевременную транспортировку хлеба и хлебобулочных изделий до потребителя, до всех торговых точек, — отметил Шупаев.

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