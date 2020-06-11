5 самых лучших домашних тренажеров, которые реально работают

Эти тренажеры точно не будут дома вешалкой для белья

Велотренажёры

Велотренажёр бывает вертикальный, горизонтальный или спин-байк. Горизонтальный вариант – для работы в полулежачем положении, и это достаточно комфортно, хотя об интенсивности занятий здесь речь идти не может.

Спин-байк – положение тела с сильным наклоном вперёд, по типу гоночного велосипеда. Если о подготовке к велогонкам речь не идёт, а с позвоночником полный порядок, тогда свой выбор рекомендуется остановить на вертикальном варианте велотренажёра.

Эллиптические тренажёры

Занятия на эллиптическом тренажёре полезны для тренировки не только ног, а ещё и плечевого пояса. И калорий при этом будет потрачено, как при занятиях на беговой дорожке. Хотя работать на таком тренажёре гораздо легче, чем бегать. Поэтому этот вариант – лучший выбор при восстановлении формы, и когда тяжёлые нагрузки отсутствуют.

Беговые дорожки

Бег – это круче и чем велотренажёр, и чем эллипс. В данном случае значительнее ударная нагрузка, но в тоже время, это плохо при проблемах с коленными суставами и при проблемах с позвоночником. В связи с этим, люди с лишним весом и с заболеваниями суставов или спины, останавливать свой выбор на таком домашнем тренажёре не должны.

Тренажёр гребного типа

Тренажёр длиной до 2 метров, шириной полметра и высотой менее метра, в доме хранят в вертикальном виде в целях экономии пространства. Занятия на этом тренажёре помогут за час избавиться примерно от 600 килокалорий, что будет более результативно, чем после занятий с велотренажёром. В данном случае задействованы мышцы плеч, спина и бицепсы. Кроме того, работают грудные мышцы, бедренные и ягодичные. Так можно добиться кубиков пресса, прокачать свой хват и укрепить запястья.

Гребной тренажёр не даёт нагрузку колен и спины и практически исключает какие-либо травмы. Он подойдёт для использования в любом возрасте, при любом весе и любом уровне подготовки.

Тренинг TRX – функциональные петли

Весь «инвентарь» имеет вид небольшого мешочка. Если стоимость оригинального тренажёра составляет около 8 тысяч рублей, то подделку можно приобрести и за тысячу – полторы рублей. TRX представляет собой стропы из нейлона, на которых предусмотрены рукоятки для рук и петли для ног. TRX крепят на турник, стойку или просто дверь, после чего приступают к выполнению самых разных упражнений: отжимаются, подтягиваются, приседают, скручивают пресс и т.п.

Суть тренировок – в нестабильности состояния: человек вынужден держать равновесие, чего не добиться без дополнительных усилий. Именно это делает движения особенно сложными, приводит к большей затрате калорий и к прокачке мышц, а также именно таким образом тренируется баланс и координация всех движений. Кроме того, упражнения с петлями незаменимы при составлении кардиокомплексов и при прокачке на выносливость.

Источник: rsute