Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска. Владимир Захаров посоветовал сидеть дома

— Отнеситесь к этому с пониманием и сидите дома, — заявил в ходе видеопресс-конференции вице-мэр города.

Владимир Захаров обратился к бердчанам

Завтра, 12 июня, в День России полиция и дежурный от мэрии Бердска выйдут с рейдом на улицы Бердска. Целью станет проверка соблюдения самоизоляции и масочного режима. Напомним, оба режима продлены из-за корнавиурса в Новосибирской области до 30 июня.

— Дежурный по городу в течение дня совместно с сотрудниками органов внутренних дел будет осуществлять проверку на предмет соблюдения самоизоляции и масочного режима. Цель этих проверок — не допустить распространения коронавирусной инфекции. Убедительно прошу, всех бердчан относиться с пониманием к данной ситуации. Сидите дома, — прокомментировал заместитель главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 11 июня.