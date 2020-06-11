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Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска. Владимир Захаров посоветовал сидеть дома

10:36 11.06.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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— Отнеситесь к этому с пониманием и сидите дома, — заявил в ходе видеопресс-конференции вице-мэр города.

Проверят маски 12 июня полиция и мэрия на улицах у жителей Бердска. Владимир Захаров посоветовал сидеть дома
Владимир Захаров обратился к бердчанам

Завтра, 12 июня, в День России полиция и дежурный от мэрии Бердска выйдут с рейдом на улицы Бердска. Целью станет проверка соблюдения самоизоляции и масочного режима. Напомним, оба режима продлены из-за корнавиурса в Новосибирской области до 30 июня.

— Дежурный по городу в течение дня совместно с сотрудниками органов внутренних дел будет осуществлять проверку на предмет соблюдения самоизоляции и масочного режима. Цель этих проверок — не допустить распространения коронавирусной инфекции. Убедительно прошу, всех бердчан относиться с пониманием к данной ситуации. Сидите дома, — прокомментировал заместитель главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 11 июня.

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