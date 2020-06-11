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Каким будет урожай грибов расскажут приметы 11 июня 2020 года

10:40 11.06.2020 Фото: Pixabay
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В давние времена люди умели по погодным условиям определять, какой удастся собрать урожай той или иной культуры, какой будет погода и многое другое.

Каким будет урожай грибов расскажут приметы 11 июня 2020 года
Наблюдая за явлениями этого дня можно сделать выводы о будущем урожае грибов

В день Феодосьи Колосяницы можно понять, каким будет урожай грибов в этом сезоне и не только:

  • получиться собрать богатый урожай грибов получится собрать, если рожь начала колосится;
  • если цветет хлеб, то сухой туман может повредить его;
  • большое количество ржи говорит о том, что грибов получится собрать много;
  • стоит жаркая погода, то боровиков в лесу собрать не получится;
  • в скором времени пойдет дождь, если пчелы быстро летят в свои улья;
  • погода будет погожей, если видно большое количество пауков;
  • будет солнечный и погожий день в том случае, если над речкой утром туман стелется;
  • начнется дождь в том случае, если в течение всего дня дует ветер в одном направлении и к вечеру усиливается.

Источник: rsute

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