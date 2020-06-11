Каким будет урожай грибов расскажут приметы 11 июня 2020 года

В день Феодосьи Колосяницы можно понять, каким будет урожай грибов в этом сезоне и не только:
- получиться собрать богатый урожай грибов получится собрать, если рожь начала колосится;
- если цветет хлеб, то сухой туман может повредить его;
- большое количество ржи говорит о том, что грибов получится собрать много;
- стоит жаркая погода, то боровиков в лесу собрать не получится;
- в скором времени пойдет дождь, если пчелы быстро летят в свои улья;
- погода будет погожей, если видно большое количество пауков;
- будет солнечный и погожий день в том случае, если над речкой утром туман стелется;
- начнется дождь в том случае, если в течение всего дня дует ветер в одном направлении и к вечеру усиливается.
Источник: rsute