Каким будет урожай грибов расскажут приметы 11 июня 2020 года

В давние времена люди умели по погодным условиям определять, какой удастся собрать урожай той или иной культуры, какой будет погода и многое другое.

Наблюдая за явлениями этого дня можно сделать выводы о будущем урожае грибов В день Феодосьи Колосяницы можно понять, каким будет урожай грибов в этом сезоне и не только: получиться собрать богатый урожай грибов получится собрать, если рожь начала колосится;

если цветет хлеб, то сухой туман может повредить его;

большое количество ржи говорит о том, что грибов получится собрать много;

стоит жаркая погода, то боровиков в лесу собрать не получится;

в скором времени пойдет дождь, если пчелы быстро летят в свои улья;

погода будет погожей, если видно большое количество пауков;

будет солнечный и погожий день в том случае, если над речкой утром туман стелется;

начнется дождь в том случае, если в течение всего дня дует ветер в одном направлении и к вечеру усиливается. Источник: rsute

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Вы собираете грибы? Ответить