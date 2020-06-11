«Ребенок тонул, а люди спасали свои коврики»: Вытащил из реки захлебывающегося мальчика в ураган школьник в Новосибирске

Богдан Евстафьев оказался единственным человеком на пляже, кто не побоялся прыгнуть в воду во время шторма и вытащить ребенка. Мама мальчика бегала по пляжу «Звезда» и молила спасти сына, но люди, боясь урагана, отмахивались — они ловили свои вещ

Богдан Евстафьев

Будущий студент Богдан Евстафьев оказался единственным человеком на пляже, кто не побоялся прыгнуть в воду во время шторма и вытащить ребенка. Мама мальчика бегала по пляжу «Звезда» и молила спасти сына, но люди, боясь урагана, отмахивались — они ловили свои вещи. А 18-летний парень сразу откликнулся и бросился в воду, теперь его ждет награда от МЧС.

26 мая Богдан Евстафьев вместе с сестрой Вероникой и родителями с утра поехали на Обское море, чтобы позагорать и отдохнуть перед подготовкой к учебе в вузе. Солнце припекало, температура на термометре — около 30 градусов, но вода еще не прогрелась, и брат с сестрой купаться не стали — отправились гулять по пляжу. К 4 часам дня погода начала портиться, поднялся ураганный ветер, на водохранилище пошли волны. Когда Богдан и Вероника дошли до пирса, к парню подошла женщина с пляжа.

— Женщина спросила, хорошо ли я плаваю, и попросила спасти ребенка, который тонул. В это время мать восьмилетнего мальчика, была уже в воде, она пыталась доплыть до ребенка, но не смогла.Вокруг на пляже уже почти никого не было. Я бросился в воду, доплыл до мамы ребенка, а потом поплыл к утопающему. Мальчик уже уходил под воду, я вытащил его на берег. Он уже наглотался воды и едва дышал, — рассказал «КП» — Новосибирск» Богдан Евстафьев.

Молодой человек принялся откачивать мальчика, вскоре на пляж приехали врачи «Скорой помощи» и забрали ребенка. Богдан не запомнил имени спасенного — вернулся к своей семье.

— Был ураган, и люди бежали с пляжа, хватая свои коврики. Никто не был готов спасать кого-то, — описывает обстановку на берегу Богдан. — Я же никого в жизни не спасал, но физподготовка у меня хорошая — занимаюсь учебой и рукопашным боем, три года назад был третьим на Всероссийских соревнованиях «Воин спецназа». Работать планирую в бизнесе, поэтому поступил на «менеджмент» в НГУиЭУ. Позавчера мама спасенного ребенка написала мне в WhatsApp и поблагодарила. Родители сказали — молодец!

В МЧС пообещали, что наградят Богдана Евстафьева за спасение утопающего.

ВАЖНО

Из-за теплой погоды новосибирцы открыли купальный сезон еще в начале мая, но официально ни один пляж пока не работает. Это приводит к трагедиям — с начала мая утонули три человека, в том числе один ребенок.

Источник: nsk.kp.ru