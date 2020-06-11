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COVID-19 слабеет: Второй волны коронавируса не будет осенью, заявил вирусолог Массимо Клементи

14:45 11.06.2020 Фото: pexels.com
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Как подчеркнул ученый, вывод об ослаблении вируса подтверждают данные, поступающие к нему из ряда стран, находящихся на различных этапах эпидемии.

COVID 19 слабеет: Второй волны коронавируса не будет осенью, заявил вирусолог Массимо Клементи
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 400 тыс.

Последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает, это позволяет надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не будет, заявил РИА Новости видный итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi).

«Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому», — рассказал профессор.

По словам Клементи, столь серьезное изменение клинической картины требовало научного объяснения, поиском которого и занялись сотрудники возглавляемой им лаборатории микробиологии и вирусологии крупнейшего частного лечебного учреждения Италии – госпиталя San Raffaele. «Мы провели небольшое исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. Выяснилось, что вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости – ред.) в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая. Этот результат имеет очень большое значение», — подчеркнул ученый.

По мнению Клементи, улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки, предположительно означает, что сам коронавирус ослабевает. «Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так», — заявил он.

Как подчеркнул ученый, вывод об ослаблении вируса подтверждают данные, поступающие к нему из ряда стран, находящихся на различных этапах эпидемии. Он также рассказал о недавнем исследовании группы ученых из Лондона, которые изучили различные секвенции генома вируса, выявленные ранее в Китае, Европе, США, проведя их анализ на различных стадиях пандемии.

«В итоге британские коллеги установили, что существуют определенные зоны генома вируса, где происходят мутации. Речь идет о феномене под названием гомоплазия. Это означает, что вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций», — указал микробиолог.
Клементи назвал эти данные отличной новостью, имея в виду перспективы развития пандемии. «Дело в том, что описанный выше процесс происходит во всех странах, независимо от их географического положения и стадии эпидемии, на которой они находятся. Повсюду эволюция вируса идет в одном и одном же направлении, где-то быстрее, где-то медленнее. Весьма вероятно, что этот процесс приведет к сокращению патогенного потенциала вируса, снижению его вирулентности, как это не раз бывало прежде. Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает», — резюмировал профессор.

Он предположил, что достаточно скоро новый вирус настолько ослабнет, что «как и другие коронавирусы будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания».
Отвечая на вопрос о вероятности прихода осенью второй волны пандемии, Клементи выразил надежду, что этого не произойдет. «Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет», — подчеркнул собеседник РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более семи миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.

Источник: РИА Новости

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