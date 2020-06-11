Заплатки на позор: Отобрали 6,6 млн рублей на ремонт дороги по ул. Полевой на городское кладбище у депутатов Бердска

Эти средства перенаправлены из городских программ. Они должны были пойти на наказы избирателей. За кладбищем также прокладывают дорогу к новому полигону. Совпадение?

На бердском кладбище 6 июня

Отобрали 6,6 млн рублей на ремонт дороги на кладбище у депутатов Бердска. Напомним, в городском совете был скандал, многие народные избранники были недовольны. Эта статья в бюджете появилась по решению малого совета при главе города. Комитет по ЖКХ не пропустил проект. Народные избранники были возмущены.

Сегодня, 11 июня, депутат Елена Белова подтвердила «Курьер. Среда. Бердск» , что деньги сняты. Они ушли из программ на наказы избирателей.

— Да, деньги были перенаправлены на дорогу на кладбище. Мы, конечно, рассчитывали на них в рамках городских программ, но теперь их нет, — отметила Елена Викторовна 11 июня.

Также ситуацию прокомментировала депутат Людмила Чуркина. У нее другое мнение на этот счет.

— Я считаю, что это рациональное решение. Дорога к кладбищу — это социально-значимый объект, — сказала Людмила Ивановна

Начальник управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов назвал состояние ул. Полевой позором.

— Я родился и вырос в Бердске и у меня уже много знакомых и близких, которых пришлось проводить в последний путь. И мне было очень стыдно перед родственниками этих людей, когда мы везли их по такой дороге, где даже живые в машинах усидеть не могут, ну это позор. И этот позор мы теперь сможем хотя бы частично исключить, — сказал Максим Флюрович 11 июня.

Отметим, что отчет о реализации наказов избирателей утвердили 20 февраля на 34 сессии депутатов горсовета Бердска. «Депутатские» деньги направлены на отсыпку частного сектора, наружное освещение частного сектора, газификацию части улиц. Другое направление — ремонт и реконструкция существующих и разрушенных тротуаров. Два основных направления по дорогам — дорога на кладбище по ул. Полевая и дорога в поселке Вега. Также оборудуют безопасные территории у детсадов и школ. Всего 11 направлений.

Также напомним, строит дорогу за кладбищем Бердска ООО» Полигон» к будущей мусорной свалке. Соединены ли будут эти две дороги и связаны ли эти два проекта, «Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить. Сделаны запросы, как только будут ответы, мы опубликуем продолжение.