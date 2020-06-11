За адрес первой заразившейся COVID-19 из Бердска автору аудиофейка грозит штраф в 100 000 рублей

Как сообщили в суде, заведомо недостоверная общественно значимая информация под видом достоверной, вызывала панические настроения у бердчан во время режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Судебное заседание назначено на 16 июня

В Бердский горсуд 11 июня поступили материалы дела о фейке о первой заразившейся коронавирусом девушки в Бердске.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, в отношении жительницы Бердска поступило 11 июня 2020 года.

Как полагает должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, в действиях данного лица содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, в связи с распространением последней на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной, вызывающей панические настроения у граждан в период действия на территории Новосибирской области режима повышенной готовности, создав угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а именно о том, что девушка, у которой выявили коронавирус, не соблюдает изоляцию, зная о своем заболевании, посещает общественные места, гуляет, контактирует с большим количеством людей, заражает их, пояснила Наталья Евгеньевна.

Дело об административном правонарушении передано в производство судьи Татьяны Васюхневич, судебное заседание назначено на 16 июня 2020 года в 10.00 час.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 29-летняя девушка прилета из Сочи. Ее госпитализировали в новосибирскую инфекционную больницу вечером 14 апреля. А в социальных сетях начались обсуждения и появился фейк – аудиозапись, где озвучивается имя заболевшей и ее адрес.

На аудиозаписи женский голос ссылается на источники — «кума Юлька, ее маму-начальницу и мужа из правоохранительных органов». Дескать, девушка, приехавшая из Сочи, лечилась от ангины в облбольнице. Диагноз «коронавирус» у нее не подтвердился, а после выписки «она разгуливала, ходила на маникюр, контактировала…». Якобы все контактные не сознаются, опасаясь карантина. Автор аудиозаписи нецензурно обзывает заболевшую. А это уже похоже на травлю, что тоже подпадает под уголовную ответственность.

КоАП РФ Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой информации

Согласно части 9, распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от шестидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.