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31-летний Мух женился на мужчине, о чем узнал только во время первой брачной ночи

14:20 11.06.2020 Фото: pxhere.com
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В назначенный срок невеста приехала, облачённая в никаб, закрывающий всё её тело, кроме глаз. Жених, боясь прослыть неуважительным, так и не попросил о возможности увидеть лицо своей избранницы.

31 летний Мух женился на мужчине, о чем узнал только во время первой брачной ночи
Его любовь действительно оказалась переодетым парнем
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
31 летний Мух женился на мужчине, о чем узнал только во время первой брачной ночи

31-летний Мух женился на мужчине, о чем узнал только во время первой брачной ночиМеня предали и обманули. Как научиться доверять и снова полюбить? Рассказывает психотерапевт Тарас ИващенкоЕщё 105 новостей

31-летний Мух познакомился с «девушкой» по имени Мита в соцсетях. Они несколько месяцев общались друг с другом. Мужчина был уверен, что наконец встретил родную душу. Так ни разу и не встретившись в реальной жизни, парень предложил красотке с фотографий выйти за него и получил согласие. Церемония была назначена на 2 июня.

В назначенный срок невеста приехала, облачённая в никаб, закрывающий всё её тело, кроме глаз. Жених, боясь прослыть неуважительным, так и не попросил о возможности увидеть лицо своей избранницы. Об этом он ещё пожалеет.

После официальной церемонии Мух уже было предвкушал первую брачную ночь, но Мита его энтузиазма не разделяла. Парень подумал, что девушка просто напугана, и решил подождать. На следующую ночь Мух снова заговорил со своей новоиспечённой женой по поводу супружеских обязанностей — и во второй раз получил отказ. На этот раз Мита попросила развода и тут же покинула дом.

Убитый горем муж решил наведаться к своей жене, чтобы попросить её вернуться. Когда парень искал её адрес, он заметил одну очень странную особенность. Дом Миты был зарегистрирован на мужчину по имени Мит. Перепроверив, Мух подтвердил свои страшные догадки. Его любовь действительно оказалась переодетым парнем. После такого открытия индонезиец решил, что развод в таком случае будет далеко не худшим исходом, но на всякий случай обратился в полицию.

Источник: life.ru

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