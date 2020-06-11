31-летний Мух женился на мужчине, о чем узнал только во время первой брачной ночи

В назначенный срок невеста приехала, облачённая в никаб, закрывающий всё её тело, кроме глаз. Жених, боясь прослыть неуважительным, так и не попросил о возможности увидеть лицо своей избранницы.

Его любовь действительно оказалась переодетым парнем

31-летний Мух познакомился с «девушкой» по имени Мита в соцсетях. Они несколько месяцев общались друг с другом. Мужчина был уверен, что наконец встретил родную душу. Так ни разу и не встретившись в реальной жизни, парень предложил красотке с фотографий выйти за него и получил согласие. Церемония была назначена на 2 июня.

В назначенный срок невеста приехала, облачённая в никаб, закрывающий всё её тело, кроме глаз. Жених, боясь прослыть неуважительным, так и не попросил о возможности увидеть лицо своей избранницы. Об этом он ещё пожалеет.

После официальной церемонии Мух уже было предвкушал первую брачную ночь, но Мита его энтузиазма не разделяла. Парень подумал, что девушка просто напугана, и решил подождать. На следующую ночь Мух снова заговорил со своей новоиспечённой женой по поводу супружеских обязанностей — и во второй раз получил отказ. На этот раз Мита попросила развода и тут же покинула дом.