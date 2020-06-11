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«Ростелеком» в Сибири назвал победителей регионального этапа конкурса журналистов и блогеров

14:27 11.06.2020
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«Ростелеком» в Сибири подвел итоги регионального этапа IX конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который в этом году компания проводит в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

«Ростелеком» в Сибири назвал победителей регионального этапа конкурса журналистов и блогеров

 Жюри определило лучшие работы, в которых рассказывается о технологических трендах, инновационных технологиях и сервисах в ИТ-сфере и телекоммуникационной отрасли.

Журналисты могли заявить свои работы по четырем основным номинациям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Кроме того, для участников конкурса представили три специальные номинации: «5G», «Кибербезопасность» и «Цифровая экономика».

В этом году сибирские журналисты предложили на конкурс 258 работ, в прошлый раз в финале регионального этапа было зарегистрировано 214 материалов. Лидером стала Иркутская область: из Приангарья было подано 62 заявки. На втором месте — Новосибирская область и 56 материалов. Замыкает тройку лидеров Томская область: из этого региона было представлено 38 работ.

Победителей регионального этапа определяло сибирское жюри, в состав которого вошли Яков Самохин, председатель правления Новосибирского союза журналистов; Любовь Шальнева, начальник департамента информации и оперативного планирования аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе; Виталий Букатин, генеральный директор издания «Эксперт Сибирь»; Наталья Моисеева, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» в Сибири и Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в Сибири назвал победителей регионального этапа конкурса журналистов и блогеров

«В этот раз оценивать работы было особенно интересно. Видно, что с каждым годом растет уровень вовлеченности журналистов в темы цифровизации, потому что понятно: будущее — за новыми технологиями. Поэтому некоторые материалы даже нас, специалистов, заставили задуматься не только о том, куда движется ИТ-индустрия, но и о том, насколько мы готовы воспринимать меняющуюся реальность и подстраиваться под требования времени. Благодаря конкурсу также стало понятно, что больше всего интересует людей: это вопросы биометрии, проблемы кибербезопасности, внедрение умных технологий в домах и квартирах, строительство сетей в удаленные населенные пункты и развитие таких сервисов как Wink», — отметил Николай Зенин.

В этом году среди сибиряков популярной оказалась сравнительно новая номинация, в которой определялся лучший блогер. По словам Анны Каправчук, педагога и победителя регионального этапа из Иркутска в этой категории, публикации в соцсетях — это особый жанр.

«Ростелеком» в Сибири назвал победителей регионального этапа конкурса журналистов и блогеров

«Для меня пост в соцсетях — возможность подумать вслух или зафиксировать сделанное. Шанс быть услышанной и стать полезнее. А еще — вступить в диалог с коллегами и друзьями. В Facebook я могу обсуждать свои идеи или методики организуемых на базе провинциальной школы мероприятий с экспертами российского уровня. Я одновременно и внутри процесса цифровизации образования, и — как родитель двух школьников — снаружи», — отметила Анна Каправчук.

Призерами сибирского этапа конкурса стали:

В номинации «Печатная пресса»:

В номинации «Радио и телевидение»:

В номинации «Интернет-СМИ»:

В номинации «Социальные медиа»:

Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, теперь участвуют в федеральном этапе конкурса. Его итоги объявят летом 2020 года. Тогда же станут известны победители в трех спецноминациях.

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