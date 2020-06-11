Чем интересны острова Саронического залива?

Какие острова Саронического залива нужно обязательно посетить на яхте? Что привлекает сюда туристов и яхтсменов со всего мира?

Летом туристы устремляются в Грецию для отдыха на лучших курортах страны. Но нередко люди разочаровываются, так как страдают из-за неудобств, связанных с нехваткой мест в заведениях, на пляжах, в маринах, у достопримечательностей. Если вам надоело постоянно искать себе место, путешествие на яхте к островам Саронического залива станет прекрасным решением этой проблемы.

Содержание:

Морские прогулки по Сароническому заливу В Эгину за фисташками «Сосновый остров» Спеце Ворота в Ад на острове Порос Манящий зеленью Ангистри

Морские прогулки по Сароническому заливу

Залив находится в Эгейском море. Спокойное море, яркое солнце и почти полное отсутствие сильного ветра делают залив Сароникос отличным местом для морских прогулок. Здесь можно спокойно выходить в море даже во время мельтеми!

В центре залива располагается самый крупный порт Греции — Пирей, а чуть западнее — Афины. Столь выгодное расположение обусловило наличие большого количества марин, многие из которых профилируются на предоставлении чартерных услуг. Каждый желающий может арендовать яхту согласно собственным предпочтениям. Взять в аренду судно без команды можно только в Лаврионе и Алимосе. Аренда яхты на сутки или несколько дней не потребует баснословных сумм.

Берега греческих островов отличает одна характерная особенность — на границе они очень круто обрываются. Это объясняет внушительную глубину уже в 10-20 метрах от побережья, что дает возможность яхтсменам причаливать к островам почти вплотную. Обилие небольших бухт позволяет ставить яхты на якорную стоянку, что оказывается весьма кстати в разгар сезона, когда портовые марины заполнены до отказа. Наиболее популярные острова расположены вблизи Афин: остров Эгина, Спеце, Порос, Ангистри.

В Эгину за фисташками

Этот небольшой остров находится недалеко от столицы страны. Кроме культурно-исторических памятников, он известен лучшими фисташковыми плантациями в Греции. Если будете покупать фисташки на каком-либо греческом курорте, любой торговец поспешит заверить вас, что этот товар привезен именно из Эгины, Греция.

Рядом с портовой зоной находится место проведения археологических раскопок. В древности здесь стоял храм в честь бога Аполлона. Сейчас от него осталось совсем немного. Все сохранившиеся крупицы прошлого бережно хранятся в Археологическом музее острова. Не менее интересен храм Афайи, датированный V в. до н. э. Вместе с Акрополем и святилищем Посейдона он составляет известный храмовый треугольник.

Не только достопримечательности привлекают туристов на остров Эгина, но и пляжи. Только представьте, как приятно будет отдохнуть на пляже после долгого морского перехода на яхте! Наиболее популярные пляжи, до которых можно без труда добраться из столицы, – Авра, Колона, Панайитца, Эгинитисса. Так как все пляжи довольно узкие, в выходные дни на них бывает многолюдно. Если ваш отпуск на Эгине выпал на август, обязательно посетите пляж Авра, где в этом месяце проводится международный фестиваль классической музыки.

Храм Афайи

«Сосновый остров» Спеце

Сосен, как и других деревьев, кустарников и трав, здесь действительно очень много. Именно поэтому в древние времена этот остров прозвали «сосновым». Прославился он благодаря известному английскому писателю Джону Фаулзу, который был потрясен местной природой, что даже взял ее за основу при написании своего творения «Дары волхвов».

Спеце — это идеальное сочетание современности и старых традиций. Одноименный прибрежный город является островной столицей. Даже просто неспешно гулять по нему — огромное удовольствие. Великолепные виды, красивые постройки в неоклассическом стиле, прекрасные парковые зоны и сады, а также отменная местная кухня, – все это сделает отдых поистине непревзойденным. Автомобили на этом острове появились сравнительно недавно, поэтому транспортная инфраструктура почти полностью отсутствует. Согласитесь, после нескольких часов в пути на яхте, вы и не задумаетесь о том, чтобы еще куда-то ехать. Захочется только одного – поскорее прогуляться и размять ноги!

Среди ведущих культурно-исторических достопримечательностей стоит отметить музей Ласкарины Бублины. Его экспозиция представлена экспонатами в честь греческой борьбы за независимость. Особенно выделяются три пляжные зоны острова: Врелос, Айя-Марина и Айя-Параскеви. Лучшее время, чтобы погреться в лучах теплого солнца во время морских прогулок – осень и весна.

Ворота в Ад на острове Порос

Остров находится на юго-западе Саронического залива. Протяженность побережья составляет всего 42 км, что абсолютно не умаляет популярность Пороса среди путешественников. Чистейшая морская вода и прекрасные пляжи с золотым песком, ежегодно привлекают сюда тысячи туристов. На острове отлично развита туристическая инфраструктура.

Местом, которое должен посетить каждый, кто попал на Порос, являются развалины храма великого бога Посейдона. Именно он до нынешнего времени считается покровителем всех местных жителей и самого острова.

Находясь на Поросе, нельзя упустить возможность побывать в лимонном саду. Здесь произрастает более 30000 апельсиновых и лимонных деревьев. Такой обширной коллекции цитрусовых нет больше нигде в Греции. Отдельно стоит упомянуть «Дьявологефиро» — «мост сатаны», как прозвали его местные жители.

Лимонный сад на Поросе

Манящий зеленью Ангистри

Один из самых красивых островов Саронического залива, покрытый пышной растительностью. Туристы со всех уголков планеты стремятся сюда в погоне за безмятежным отдыхом. Великолепие первозданной природы, кристально чистая морская вода и прекрасные виды привлекают сюда людей, умеющих ценить «натуральную» красоту. Главное преимущество острова — малолюдность. Практически в любое время года здесь тихо и уютно. Добираться сюда лучше всего из порта Пирей на арендованном судне. К острову регулярно ходят паромы.

При посещении Ангистри обязательно побывайте в Лименарии. Это укромный живописный уголок, где располагается церковь Святого Воскресения. Если будете на острове в середине августа — вам крупно повезло. В это время в поселении Метохи проводится любимый всеми греками праздник «Успение Пресвятой Богородицы». Празднование сопровождается организованными массовыми мероприятиями. Это отличный повод поближе познакомиться с культурой и обычаями Греции.

Побережье Ангистри встречает отдыхающих прекрасными пляжами, дает возможность заняться различными видами водного спорта и, конечно, насладиться лучшими морскими прогулками на яхте!

Потрясающе красивых мест в Сароническом заливе огромное множество. Чтобы полноценно исследовать каждый из островов, пожалуй, не хватит всей жизни. Но осмотреть самые впечатляющие греческие острова — доступная реальность для любителей путешествовать на яхте!