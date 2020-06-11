Эффективные и практичные подъемники

Это высоконадежные и качественные подъемники. На ее сайте podemnik-spb.ru можно узнать о них более подробно. Гидравлические строительные подъемники предназначены для выполнения работ на высоте. Они обеспечивают высокий уровень безопасности рабочих.

Основные предложения

Самоходные и несамоходные ножничные подъемники.

Одномачтовые и двухмачтовые телескопические подъемники.

Фасадные подъемники.

В каталоге представлены подъемники не только с ножничными и телескопическими механизмами, но и коленчатые и подвесные. Передвижные конструкции стоят намного дешевле, чем самоходные. Ведь в них нет мотора для передвижения. Они передвигаются за счет приложения физической силы. Передвижные модели также проще в обслуживании и безопаснее в эксплуатации по сравнению с самоходными аналогами.

Преимущества

Такие подъемные устройства необходимы монтажа конструкций разного типа, для установки и ремонта осветительного оборудования, для обслуживания и прокладывания инженерных коммуникаций. Гидравлические подъемники используют в строительстве. Однако они нашли применение и в других сферах. Их используют в различных строительных отраслях, для складских целей и для логистики. Они нужны на сельскохозяйственных объектах, в жилищно-коммунальных хозяйствах, для установки рекламных конструкций на высоте. Подъемники применяют на крупных торговых объектах, в лесном хозяйстве и при проведении массовых мероприятий.

Каждая разновидность гидравлических подъемников оптимальна для конкретных целей. Например, компактные используют внутри помещений, крупногабаритные – для уличных работ. Одномачтовые телескопические подъемники оптимальны для замены лампочек, развешивания гирлянд и подобных целей.

Компания предлагает лучшие цены на оборудование, она работает напрямую с импортерами. Например, такими как IHURMO, NIULI, SHENXI, ETONG и пр. Она также предлагает гарантийное и послегарантийное обслуживание с выездом на объект клиента, предоставляет гарантии и высокий уровень сервиса.