Выпускники 9-х классов получат аттестаты без экзаменов, решил Мишустин. В Бердске тоже

Согласно документу, выпускники, которые хотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены по результатам аттестата.

Школьники получат аттестаты без экзаменов

Все российские школьники, и девятых, и одиннадцатых классов, в этом году получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, выпускники, которые хотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены по результатам аттестата.

Те, кто планирует получать высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут им подготовиться к экзаменам в дистанционном формате.

Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.

Постановление Михаила Мишустина