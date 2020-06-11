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Выпускники 9-х классов получат аттестаты без экзаменов, решил Мишустин. В Бердске тоже

14:47 11.06.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Согласно документу, выпускники, которые хотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены по результатам аттестата.

Выпускники 9 х классов получат аттестаты без экзаменов, решил Мишустин. В Бердске тоже
Школьники получат аттестаты без экзаменов

Все российские школьники, и девятых, и одиннадцатых классов, в этом году получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, выпускники, которые хотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены по результатам аттестата.

Те, кто планирует получать высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут им подготовиться к экзаменам в дистанционном формате.

Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.
Постановление Михаила Мишустина

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