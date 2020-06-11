Новое здание с туалетом построят в парке Бердска. Но не этим летом. Каким — неизвестно

Сейчас в парке работает мобильный летний туалет. Проект нового капитального здания готовят дизайнеры. Как только он будет готов, начнется поиск средств на реализацию.

Туалет в городском парке парке ждут жители Бердска

Готовит дизайн проект для нового здания с общественным туалетом, танцплощадкой и гардеробом в городском парке Центр культуры и досуга Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» директор ведомства Елена Исламова. Напомним, министр ЖКХ и энергетики Архипов приехал в наш город, чтобы проверить ход благоустройства парка. Денис Архипов пообещал, что в парке туалет появится. Елена Ивановна рассказала, как поручение министра будет реализовано. У них есть предложение для главы города, оно рассчитано на перспективу.

Летний туалет всегда работает в парке в летнем мобильном здании, он работает и сейчас, уточнила Исламова. Но чтобы появился стационарный туалет в капитальном строении, его нужно построить.

— У нас в парке сейчас два старых аварийных строения — это танцплощадка и подвальное помещение старого туалета. Их использовать нельзя. Наше предложение озвучено мэру Евгению Шестернину, и он его поддержал, это поставить одно новое здание, где сделать и туалет и танцплощадку и место для переодевания артистов, детей на день города и для дворников. — рассказал Исламова 11 июня.

Также Исламова рассказала, что старые здания надо убрать, а на его месте воздвигнуть новое, красиво, где и будет общественный туалет. Как только будет готов проект дизайн, он будет вынесен на обсуждение. Если он получит одобрение, тогда нудно будут делать технический проект, смету и изыскивать средства в бюджете. Управлению капитального градостроительства должно проработать этот вопрос.

Вице-мэр по строительству Владимир Захаров сказал «Курьер. Среда. Бердск», что предложение Исламовой рассматривается на перспективу.

— В перспективе этот проект рассматривается, — сказал Захаров 11 июня.

Для справки:

Парк преобразуется по программе «Комфортная городская среда» за 37 млн. рублей. Самый сложный этап выкорчевывания пней позади. Вскрыли старый асфальт, устанавливаются бордюры. Укладывается летний водопровод, выводятся колодцы. Сейчас идет подготовка к укладке нового асфальта. Следующий этап — монтаж лавочек и урн. Туалета в проекте нет. Его создание не в ходит в рамки благоустройства.

Также напомним, в 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019-м второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Завершить второй этап реконструкции парка планируется до конца августа 2020 года.