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Опасные отходы в COVID-19 при обсервации вахтовиков хранил с нарушением санаторий «Лазурный» в Бердске

17:50 11.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: clazurn.ru/
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Суд оштрафовал главврача здравницы Елену Жигалову на 25 тыс. рублей. Безопасность населения при распространении коронавируса продолжает контролировать власть.

Опасные отходы в COVID 19 при обсервации вахтовиков хранил с нарушением санаторий «Лазурный» в Бердске
В бердском санатории «Лазурный» в мае находились на обсервации 49 вахтовиков из Якутии

В Бердском городском суде сегодня, 11 июня, рассмотрели еще одно дело о неисполнении санитарных требований в период распространения коронавируса. На этот раз судья Наталья Агеева изучала протокол, составленный полицией на главного врача санатория «Лазурный» Елену Жигалову. Материалы по ст. 6.3 ч.2 КоАП поступили в горсуд 3 июня.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», суд наказал нарушителя штрафом в размере 25 тыс. рублей.

В мае «Лазурный» работал как обсерватор и там находились вахтовики. Проверка выявила нарушения в части хранения и утилизации чрезвычайно опасных отходов класса Б.

— На емкости, предназначенной для дезинфекции, отсутствовала надпись с датой приготовления и предельным сроком годности раствора, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Это не первое в Бердске наказание нарушителей по «коронавирусно» статье. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 июня 50-тысячный штраф присудили хозяину кафе «Восточная кухня» Артуру Пагасяну. Проверяющие установили, что из дезинфицирующих средств в кафе была только белизна, а обеденный зал и туалет уборщики мыли одной тряпкой. ИП Пагасяна ранее уже закрывали на неделю за то, что он кормил посетителей не «на вынос».

5 июня бердский суд оштрафовал кафе «Крендель» и магазин «Мясное изобилие» — на 50 тыс. рублей каждого. Бердские предприниматели Бахарев и Шубкин наказаны за недостаточную дезинфекцию посуды, столов и других поверхностей в местах общего пользования, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Бердске каждый день проводят рейды по торговым точкам и другим присутственным местам. И при каждой проверке выявляют вопиющие нарушения КоАП.

справка

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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