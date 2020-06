Сколько стоит PlayStation 5? Сообщаем цену

PlayStation 5

Инсайдер Iron Man, уже сделавший несколько сбывшихся игровых прогнозов, опубликовал в своем блоге данные о стоимости новой PlayStation 5.

По его словам, в США консоль будут продавать за 499 долларов, в Европе — за 499 евро, в Великобритании — за 499 фунтов.

Sony Interactive Entertainment will launch PlayStation 5 worldwide in 2020 and will make PlayStation 5 available in North America, Europe and the United Kingdom at a recommended retail price (RRP) of $499, €499 and £449 pic.twitter.com/Z3zZnWyxLK — Iron Man (@IronManPS5) June 10, 2020

Финальный дизайн PlayStation 5, по словам инсайдера, будет продемонстрирован седьмого июля в блоге Sony, вскоре после этого стартует прием предварительных заказов.

The final design for PlayStation 5 will be officially unveiled by Sony Interactive Entertainment on the PlayStation Blog on July 7, 2020 pic.twitter.com/MZkeJotBhQ — Iron Man (@IronManPS5) June 10, 2020

Кроме того, Iron Man назвал цены на шлем виртуальной реальности PlayStation VR — по его словам, на рынках США, Европы и Великобритании они составят 399 доллларов, 399 евро и 399 фунтов соответственно.

Sony Interactive Entertainment will release the next generation of PlayStation VR with a wireless headset exclusively for PlayStation 5 in 2021 at recommended retail price (RRP) of $399, €399 and £349 pic.twitter.com/9r1ehH2ETa — Iron Man (@IronManPS5) June 10, 2020

Разумеется, данные эти не точны и нуждаются в проверке (главным образом временем).

Источник: РГ