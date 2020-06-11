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Кто получит пособие на детей до 1,5 лет в 8 102 рублей в Новосибирске и Бердске? Объясняем

17:03 11.06.2020 Фото: pixabay.com
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Увеличенную выплату получат неработающие россияне на первого, второго и последующих детей. При этом семьям, которые уже получают пособие, доплата с учетом нового размера будет произведена автоматически уже в июне.

Кто получит пособие на детей до 1,5 лет в 8 102 рублей в Новосибирске и Бердске? Объясняем
Детские пособия увеличатся
Сюжет: Все пособия Путина
Кто получит пособие на детей до 1,5 лет в 8 102 рублей в Новосибирске и Бердске? Объясняем

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Семьи с детьми до 1,5 лет с июня начнут получать пособие по уходу за ребенком в новом размере. Сумма с учетом районного коэффициента составляет 8 102,40 рублей в месяц, сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. Увеличенную выплату получат неработающие граждане на первого, второго и последующих детей. При этом семьям, которые в настоящее время уже получают соответствующее пособие, доплата с учетом нового размера будет произведена автоматически уже в июне, никаких заявлений писать не надо. В Новосибирской области количество получателей, которым выплата будет предоставлена в новом размере, составляет 4 115 человек.

Увеличение пособия – еще одна инициатива Президента Российской Федерации, направленной на предотвращение экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.

— Базовый минимальный размер пособия был установлен еще в 2006 году, и, хотя суммы данной выплаты ежегодно индексируются, за прошедшие 13 лет кардинального увеличения пособия не производилось. Сейчас, в связи с непростыми экономическими условиями, эта мера поддержки станет наиболее эффективной для семей с маленькими детьми, особенно для молодых родителей, студентов, – отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Также с июня повышается максимальный размер пособия гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации – до 16 204,80 рублей.

Узнать подробнее о выплатах семьям с детьми можно на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области, по телефону горячей линии 8-800-100-00-82, а также в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

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