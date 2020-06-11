Дома за 1 евро распродают в Италии. Так удерживают молодежь в провинции

Глобальная пандемия положила конец многим путешествиям, в том числе спешке скупать итальянские дома по бросовым ценам, но теперь, когда некоторые места выходят из ограничений, однодолларовый дом-монах страны, похоже, снова вернулся.
И сделки кажутся лучше, чем когда-либо.
Cinquefrondi, сообщество в южном регионе Калабрии, после уничтожения вируса называет себя «свободной от Covid деревней» и надеется, что его статус подсластит привлекательность домов, которые он выставляет на продажу, за 1 евро или немного за доллар.
«Поиск новых владельцев для многих заброшенных домов, которые мы имеем, является ключевой частью Операции Красота [миссия], которую я начал, чтобы восстановить разрушенные, потерянные части города,» говорит Кония CNN.
«Я вырос в Германии, куда мигрировали мои родители, затем я вернулся, чтобы спасти свою землю. Слишком много людей бежали отсюда за десятилетия, оставив пустые дома. Мы не можем уступить отставке».
Несмотря на то, что окруженный природной красотой изрезанного национального парка Аспромонте и с видом на Ионическое и Тирренское побережье, городской пейзаж Чинкфронди шрамы от ветхих жилищ, говорит Кония.
«Мы поднимаемся между освежающими холмами и двумя теплыми морями, поблизости протекает нетронутая река, а до пляжей всего 15 минут езды на машине. Но целый район моего города лежит заброшенным, с пустыми домами, которые также нестабильны и рискованны».
Лимит времени
Cinquefrondi сообщила о нулевом числе случаев коронавируса среди своих жителей и находится в регионе с одним из самых низких уровней заражения в Италии.
Сделка с жильем здесь работает немного по-другому по сравнению с другими дешевыми предложениями в Италии.
В то время как все другие города, продающие дома за один евро, требуют авансовый платеж в размере до 5 000 евро (5 635 долларов США), который покупатель утрачивает, если он не отремонтирует дом в течение трех лет, Cinquefrondi просто запрашивает ежегодный страховой взнос в размере 250 евро до завершения работ.
Новые владельцы могут быть оштрафованы только на 20 000 евро в том случае, если они не завершат рестайлинг в течение трех лет. В других городах, предлагающих аналогичные схемы, новые покупатели, как правило, завершают работы раньше срока, в течение одного-двух лет.
«Мы просто просим определенную уверенность, как только новый покупатель принимает на себя участие в проекте. Плата за полис очень низкая, а стоимость рестайлинга здесь составляет от 10 000 до 20 000 евро, учитывая, что жилье уютное [и] крошечное.
Доступные дома стоимостью 1 евро имеют ширину примерно 40-50 квадратных метров, что сокращает время ремонта. Они расположены в исторической древней части Чинкфронди. Некоторые даже имеют небольшой балкон с видом.
Cinquefrondi известен как «Город Молния», поскольку он находится на стыке между ионическим и тирренским побережьями Калабрии в носке Италии. Из окон открывается потрясающий вид на Эолийские острова, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До них можно легко добраться из близлежащей гавани.
Его необычное название на итальянском языке означает «пять деревень», относящихся к ранним поселениям греческого и византийского происхождения, которые были объединены в одну общину в средние века. Остатки старых городских укреплений можно увидеть в его арочных переулках.
Чинкфронди пережил стихийные бедствия и иностранные вторжения, но он пережил века, защищенный от вторжений пиратов своим возвышением над морями.
Славные следы прошлых цивилизаций повсюду. Древнегреческие слова сохранились на местном диалекте и в названиях мест, улиц и арок.
«Последние греки»
Cinquefrondi был стратегическим форпостом во время греческой экспансии в 8-м и 7-м веках до нашей эры, а затем был колонизирован другими завоевателями. Городские старейшины все еще используют старые испанские и французские термины, когда общаются.
Буколический пейзаж оливковых рощ усеян руинами греческих крепостей, стратегической древнегреческой дороги, построенной для соединения двух морей, римской виллы, разрушенных монастырей и языческих храмов.
«Это земля культурного загрязнения и перекрестных цивилизаций», — говорит Кония. «Котелок. Мы приветствуем людей. Дверь моего кабинета всегда открыта для всех, кто стучится».
Город недавно претерпел некоторые улучшения своей инфраструктуры. Дороги, площади, старые фонтаны, общественные парки и даже церкви были аккуратно восстановлены и окрашены в цвета радуги.
В одном отреставрированном районе, известном как «Будущее Гамлет», сейчас проходят социальные и культурные мероприятия, а символическая «лестница прав» находится там, чтобы напомнить посетителям, что местные жители приняли верховенство закона на земле, часто страдающей от преступности и бандитизма.
Дикий национальный парк Аспромонте предлагает потрясающие пешеходные тропы через сухие русла рек, скалистые пики и впадины, усеянные окаменелостями, где раньше скрывались итальянские преступники.
Дома, которые в настоящее время продаются за один евро, когда-то принадлежали фермерам, пастухам, ремесленникам и кожевникам. В настоящее время доступно около дюжины, но потенциально есть более 50 пустующих жилищ, которые Conia планирует передать новым владельцам.
«Если мы получим огромный спрос, я могу экспроприировать все другие здания, которые были пусты в течение десятилетий, и старых владельцев нигде не найти».
Терновник
Чинкфронди — это сонное, заурядное место, неизвестное даже большинству итальянцев. Его старые заброшенные районы частично покрыты пышной растительностью.
Город представляет собой лабиринт многослойных улиц и домов пастельных тонов, соединенных узкими переулками, арочными проходами и спиральными неровными каменными ступенями, где торчат куски разрушенных старых городских стен.
На его стенах растут цветы, папоротники, мох и крошечные пальмы, зеленые оконные рамы, деревянные двери без дверей и балконы забытых домов. На его густонаселенных улицах ржавые аристократические порталы соседствуют с простынями и одеждой, висящей, чтобы высохнуть на солнце.
Необычные фольклорные и живописные фестивали являются одним из плюсов Cinquefrondi.
В конце местного живописного карнавала проводятся страшные похоронные мероприятия, чтобы попрощаться с фестивалем.
Веселье гарантировано, уверяет Кония. Продовольственные ярмарки и фестивали проходят в течение всего лета. Каждую ночь проводится специальное мероприятие.
Есть фермерские ярмарки, на которых представлены творческие приготовления картофеля и сладкого перца, ремесленные ярмарки, на которых представлены стулья и горшки ручной работы, а также ярмарки охотников, где гостям подают сочные обеды из дикого кабана.
Это рай для гурманов.
Среди лучших блюд для гурманов в Чинкфронди — пряная, красноватая салями, приготовленная с тоннами перца чили, холодная сухая колбаса soppressata с огромными кусочками сала и специальная паста под названием struncatura, приготовленная из остатков пшеницы и муки с оливками и тертым хлебом. и анчоусы.
Десерты включают пончики «зепполе», сделанные с картофелем и сахаром, а также крученое печенье с крученым накатолом.
Источник: edition.cnn.com