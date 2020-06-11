Дома за 1 евро распродают в Италии. Так удерживают молодежь в провинции

Пандемия положила конец многим путешествиям, в том числе спешке скупать итальянские дома по бросовым ценам, но теперь, когда некоторые места выходят из ограничений, однодолларовый дом, похоже, снова вернулся.

Дома продают по такой цене из-за молодежи

Глобальная пандемия положила конец многим путешествиям, в том числе спешке скупать итальянские дома по бросовым ценам, но теперь, когда некоторые места выходят из ограничений, однодолларовый дом-монах страны, похоже, снова вернулся.

И сделки кажутся лучше, чем когда-либо.

Cinquefrondi, сообщество в южном регионе Калабрии, после уничтожения вируса называет себя «свободной от Covid деревней» и надеется, что его статус подсластит привлекательность домов, которые он выставляет на продажу, за 1 евро или немного за доллар.



Цель, как и другие направления, делающие подобные предложения, состоит в том, чтобы обратить вспять тенденцию депопуляции, вызванную тем, что молодые люди отправляются на поиски работы. В Cinquefrondi мэр Микеле Кония считает задачу настолько серьезной, что дал ей кодовое название: «Operation Beauty».«Поиск новых владельцев для многих заброшенных домов, которые мы имеем, является ключевой частью Операции Красота [миссия], которую я начал, чтобы восстановить разрушенные, потерянные части города,» говорит Кония CNN.«Я вырос в Германии, куда мигрировали мои родители, затем я вернулся, чтобы спасти свою землю. Слишком много людей бежали отсюда за десятилетия, оставив пустые дома. Мы не можем уступить отставке».Несмотря на то, что окруженный природной красотой изрезанного национального парка Аспромонте и с видом на Ионическое и Тирренское побережье, городской пейзаж Чинкфронди шрамы от ветхих жилищ, говорит Кония.«Мы поднимаемся между освежающими холмами и двумя теплыми морями, поблизости протекает нетронутая река, а до пляжей всего 15 минут езды на машине. Но целый район моего города лежит заброшенным, с пустыми домами, которые также нестабильны и рискованны».

Лимит времени



Cinquefrondi сообщила о нулевом числе случаев коронавируса среди своих жителей и находится в регионе с одним из самых низких уровней заражения в Италии.



По всей стране Италия начала открывать границы для посетителей после значительного прогресса в снижении уровня заражения.Сделка с жильем здесь работает немного по-другому по сравнению с другими дешевыми предложениями в Италии.



В то время как все другие города, продающие дома за один евро, требуют авансовый платеж в размере до 5 000 евро (5 635 долларов США), который покупатель утрачивает, если он не отремонтирует дом в течение трех лет, Cinquefrondi просто запрашивает ежегодный страховой взнос в размере 250 евро до завершения работ.

Новые владельцы могут быть оштрафованы только на 20 000 евро в том случае, если они не завершат рестайлинг в течение трех лет. В других городах, предлагающих аналогичные схемы, новые покупатели, как правило, завершают работы раньше срока, в течение одного-двух лет.

«Мы просто просим определенную уверенность, как только новый покупатель принимает на себя участие в проекте. Плата за полис очень низкая, а стоимость рестайлинга здесь составляет от 10 000 до 20 000 евро, учитывая, что жилье уютное [и] крошечное.

Доступные дома стоимостью 1 евро имеют ширину примерно 40-50 квадратных метров, что сокращает время ремонта. Они расположены в исторической древней части Чинкфронди. Некоторые даже имеют небольшой балкон с видом.

Cinquefrondi известен как «Город Молния», поскольку он находится на стыке между ионическим и тирренским побережьями Калабрии в носке Италии. Из окон открывается потрясающий вид на Эолийские острова, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До них можно легко добраться из близлежащей гавани.

Его необычное название на итальянском языке означает «пять деревень», относящихся к ранним поселениям греческого и византийского происхождения, которые были объединены в одну общину в средние века. Остатки старых городских укреплений можно увидеть в его арочных переулках.

Чинкфронди пережил стихийные бедствия и иностранные вторжения, но он пережил века, защищенный от вторжений пиратов своим возвышением над морями.

Славные следы прошлых цивилизаций повсюду. Древнегреческие слова сохранились на местном диалекте и в названиях мест, улиц и арок.

«Последние греки»



Cinquefrondi был стратегическим форпостом во время греческой экспансии в 8-м и 7-м веках до нашей эры, а затем был колонизирован другими завоевателями. Городские старейшины все еще используют старые испанские и французские термины, когда общаются.

Буколический пейзаж оливковых рощ усеян руинами греческих крепостей, стратегической древнегреческой дороги, построенной для соединения двух морей, римской виллы, разрушенных монастырей и языческих храмов.



Местные жители гордо называют себя «последними греками».

«Это земля культурного загрязнения и перекрестных цивилизаций», — говорит Кония. «Котелок. Мы приветствуем людей. Дверь моего кабинета всегда открыта для всех, кто стучится».

Город недавно претерпел некоторые улучшения своей инфраструктуры. Дороги, площади, старые фонтаны, общественные парки и даже церкви были аккуратно восстановлены и окрашены в цвета радуги.

В одном отреставрированном районе, известном как «Будущее Гамлет», сейчас проходят социальные и культурные мероприятия, а символическая «лестница прав» находится там, чтобы напомнить посетителям, что местные жители приняли верховенство закона на земле, часто страдающей от преступности и бандитизма.

Дикий национальный парк Аспромонте предлагает потрясающие пешеходные тропы через сухие русла рек, скалистые пики и впадины, усеянные окаменелостями, где раньше скрывались итальянские преступники.



Дома, которые в настоящее время продаются за один евро, когда-то принадлежали фермерам, пастухам, ремесленникам и кожевникам. В настоящее время доступно около дюжины, но потенциально есть более 50 пустующих жилищ, которые Conia планирует передать новым владельцам.

«Если мы получим огромный спрос, я могу экспроприировать все другие здания, которые были пусты в течение десятилетий, и старых владельцев нигде не найти».



Полностью отремонтированные дома также доступны по низким ценам.

Терновник

Чинкфронди — это сонное, заурядное место, неизвестное даже большинству итальянцев. Его старые заброшенные районы частично покрыты пышной растительностью.

Город представляет собой лабиринт многослойных улиц и домов пастельных тонов, соединенных узкими переулками, арочными проходами и спиральными неровными каменными ступенями, где торчат куски разрушенных старых городских стен.

На его стенах растут цветы, папоротники, мох и крошечные пальмы, зеленые оконные рамы, деревянные двери без дверей и балконы забытых домов. На его густонаселенных улицах ржавые аристократические порталы соседствуют с простынями и одеждой, висящей, чтобы высохнуть на солнце.



Необычные фольклорные и живописные фестивали являются одним из плюсов Cinquefrondi.



Ключевым событием является религиозная процессия так называемых босоногих «spinati» или «терновников», посвященных святому Рокко, которые носят огромные колоколообразные пучки ветвей на головах, символизирующие терновые кроны, которые делают их похожими на гуляющие деревья.В конце местного живописного карнавала проводятся страшные похоронные мероприятия, чтобы попрощаться с фестивалем.



Веселье гарантировано, уверяет Кония. Продовольственные ярмарки и фестивали проходят в течение всего лета. Каждую ночь проводится специальное мероприятие.

Есть фермерские ярмарки, на которых представлены творческие приготовления картофеля и сладкого перца, ремесленные ярмарки, на которых представлены стулья и горшки ручной работы, а также ярмарки охотников, где гостям подают сочные обеды из дикого кабана.

Это рай для гурманов.

Среди лучших блюд для гурманов в Чинкфронди — пряная, красноватая салями, приготовленная с тоннами перца чили, холодная сухая колбаса soppressata с огромными кусочками сала и специальная паста под названием struncatura, приготовленная из остатков пшеницы и муки с оливками и тертым хлебом. и анчоусы.

Десерты включают пончики «зепполе», сделанные с картофелем и сахаром, а также крученое печенье с крученым накатолом.

Источник: edition.cnn.com