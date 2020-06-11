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Уволился директор РКЦ и УК СКС Рамиз Масимов ради собственных бизнес-проектов в Бердске

17:26 11.06.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он был наемным руководителем в структурах, относящихся к крупному бердскому бизнесмену Николаю Дремину. Приемом коммунальных платежей и управлением домами занимаются новые люди.

Уволился директор РКЦ и УК СКС Рамиз Масимов ради собственных бизнес проектов в Бердске
РКЦ Бердска возглавлял директор УК СКС Рамиз Максимов, получавший благодарности от мэрии

Сменилось руководство бердских компаний РКЦ и СКС. Да недавнего времени и Расчетно-кассовый центр, принимающий коммунальные платежи от населения, и УК «Сибирские коммунальные системы» возглавлял Рамиз Масимов. Он был наемным директором в обеих компаниях.

Директор РКЦ Рамиз Масимов уволился из компании 5 июня, пояснил он «Курьер. Среда. Бердск».
— Решил уйти, потому что есть свои проекты, свои планы, — прокомментировал Рамиз Рафигович.

Он отметил, что из управляющей компании «Сибирские коммунальные системы», которую он возглавлял несколько лет, ушел еще раньше:
— Из СКС я уволился в марте.

Таким образом к структурам одного из крупных бердских бизнесменов Николая Дремина Масимов сейчас не имеет отношения. СКС теперь руководите Андрей Теличко, РКЦ — Евгений Гофман.

В начале июня администрация Бердска продала свою часть доли в Расчетно-кассовом центре, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Отказался от учредительства в РКЦ и Игорь Мотин, который владел 90% доли. И теперь учредителем ООО «РКЦ» является физическое лицо — Анастасия Игоревна Дремина, судя по данным ЕГРЮЛ, опубликованным на сайте Руспрофиль.

Вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова подтвердила, что администрация города давала разрешение на заключение сделки по продаже муниципальной доли.

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От редакции

Для бердчан ничего не изменится?

Аноним, 11 июня 2020 18:07
Помнится Потапов с Мухамедовым хотели видеть Ркц только муниципальным,они были "бяки", Шестернин с Шуровой последнее продали, но они "не бяки",кто знает почему так,а не иначе?

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