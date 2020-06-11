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НЗИВ принял участие в общероссийской акции, посвященной Дню России

17:36 11.06.2020
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Накануне Дня России «Новосибирский завод искусственного волокна» поддержал масштабный марафон «Флаги России». На территории предприятия сотрудники выстроились в шеренгу и подняли флаги России.

НЗИВ принял участие в общероссийской акции, посвященной Дню России
Как рассказал один из организаторов акции, менеджер по молодежной политике и спорту Азраил Цечоев, во флешмобе было задействовано более 30 человек и столько же флагов России. В результате площадь шеренги составила более 50 кв. метров.
— В связи с эпидемиологической ситуацией мы не смогли задействовать больше людей во флешмобе. Конечно, такой важный для каждого гражданина праздник -День России нельзя, чтобы прошел незамеченным. Тем более, что этот праздник способен поднять боевой дух, активизировать гражданскую сознательность в преддверии важного события для всей страны — общероссийское голосование по изменениям в Конституцию, — рассказала директор по развитию персонала и организационному развитию АО «НЗИВ» Татьяна Пыряева.

Акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна» — предприятие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Входит в контур управления АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех – управляющей организации АО НПК «Техмаш». АО «НЗИВ» — предприятие по серийному производству боеприпасов. В области гражданской продукции: производство изделий из пластмассы, деревообработка, металлообработка. Также на заводе производятся промышленные взрывчатые вещества, применяемые в геологоразведке, во взрывных работах на открытой горной поверхности.
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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