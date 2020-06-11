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Заплатят 90 млн рублей за COVID-пациентов за 2 месяца медикам Новосибирской области

18:05 11.06.2020 Фото: Nso.ru
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Правительство региона увеличило выплаты медработникам. Все выплаты осуществляются без срывов, недостатков в финансировании нет, федеральных средств достаточно, заверил глава миндрава.

Заплатят 90 млн рублей за COVID пациентов за 2 месяца медикам Новосибирской области
Минздрав оперативно отрабатывает каждую жалобу по
стимулирующим выплатам, заверил Хальзов

Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании под председательством Губернатора Андрея Травникова 11 июня одобрило решение о дополнительных выплатах медицинским работникам, работающим в перепрофилированных коронавирусных стационарах и перерабатывающим более ставки. О текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах рассказал на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Уже второй месяц в регионе продолжаются выплаты нашим медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. На текущий момент по постановлению Правительства РФ №425 стимулирующие выплаты получили 5 108 медработников, по постановлению №484 – 965 медработников. Кроме того, ранее в тех ковидных стационарах, которые были перепрофилированы, мы по постановлению №484 могли выплачивать только на одну ставку, но сегодня на внеочередном заседании Правительства Новосибирской области было одобрено решение о дополнительной выплате, чтобы увеличить размер доплаты тем работникам, которые перерабатывают более ставки, по внутреннему совместительству. Все выплаты осуществляются без срывов, недостатков в финансировании нет, федеральных средств достаточно, поэтому выплаты получат все, кто под них попадает», – отметил Константин Хальзов.

По данным оперативного штаба на утро 11 июня в Новосибирской области за сутки выявили 102 новых случая COVID-19. 167 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе зарегистрировано 3 960 случаев коронавирусной инфекции, 1 719 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области провели 145 699 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 058 жителей региона, 21 273 человека сняты с наблюдения.

Министерство здравоохранения Новосибирской области оперативно отрабатывает каждую поступающую жалобу по вопросам стимулирующих выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также каждое обращение пациентов по поводу качества оказания медицинской помощи. Для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, минздрав организовал горячую линию: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

Для справки:

Согласно изменениям в постановление Правительства Новосибирской области от 25.04.2020 № 137-п, с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года установлены выплаты стимулирующего характера за счет средств областного бюджета Новосибирской области за дополнительную нагрузку при выполнении особо важных работ медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в стационарах медицинских организаций, перепрофилированных приказом министерства здравоохранения Новосибирской области для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку при выполнении особо важных работ назначаются медицинским работникам за выполнение ими другой регулярной оплачиваемой работы в стационарах медицинских организаций, перепрофилированных приказом министерства здравоохранения Новосибирской области для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

За май 2020 года количество работников, отработавших в 15 медицинских организациях на условиях основной работы и внутреннего совместительства, составило: врачи – 190 человек, средний медицинский персонал – 530 человек, младший медицинский персонал – 111. Сумма бюджетных ассигнований, необходимых для обеспечения потребности с 1 мая по 30 июня 2020 года составляет 90 383,2 тысяч рублей.

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