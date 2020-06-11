Скончался от коронавруса 30-летний пациент с ожирением в Новосибирской области

Коронавирус не щадит больных в любом возрасте

Скончался от COVID-19 в Новосибрске 30-летний пациент. Почему это произошло, рассказал 11 июня журналистам глава регионального минздрава Константин Хальзов. По его словам, врачи более месяца боролись за жизнь молодого мужчины.

-Да, скончался пациент в возрасте 30 лет, он находился на лечении с 24 апреля. Вчера состоялся разбор этого случая. У пациента была тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, ожирение 3-4 степени. Заболел за 4 дня до госпитализации. При обращении был доставлен скорой помощью в стационар, — рассказал Хальзов.

Также министр сообщил, что достигнута договоренность о направлении пациентов в недавно открывшийся военный госпиталь.

— Мы получили разрешение со стороны Министерства обороны о том, что данный госпиталь может использоваться непосредственно для жителей Новосибирской области. Мы вписали план маршрутизации наших пациентов в данный госпиталь в приказ министерства здравоохранения. Вопрос о госпитализации пациентов будет решатся на уровне руководителей медучреждений. В военный госпиталь пациенты будут направляться из наших сортировочных центров, — сказал министр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в регионе выявлено на 11 июня 3960 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выписано 1719 человек. За сутки зарегистрировано 102 новых случая коронавируса.