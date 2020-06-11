Подбросить наркотики на видео пообещал боец Росгвардии при скандале соседей в Москве

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Ролик сегодня появился в некоторых Telegram-каналах. Боец вневедомственной охраны, приехавший разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки, пригрозил одному из участников подбросить наркотики и сфабриковать уголовное дело.
В Росгвардии отметили, что установили личности участников видео и детально изучили все обстоятельства.
Инцидент, по данным главка, произошел «несколько дней назад». Пострадавшему сразу «принесли извинения и сообщили о том, что меры будут приняты», добавили в пресс-службе ведомства.
При этом источник РИА Новости в Росгвардии отметил, что у провинившегося сотрудника есть ребенок-инвалид, как и у женщины, которая пожаловалась на громкую музыку у соседа.
«Поэтому росгвардеец слишком эмоционально воспринял произошедшее, так среагировал и так себя повел. Но это ни в коем случае не умаляет его вину», — заключил собеседник агентства.