Подбросить наркотики на видео пообещал боец Росгвардии при скандале соседей в Москве

Сотрудника Национальной гвардии уволили. Но отметили, что он эмоционально воспринял жалобу женщины с ребенком-инвалидом на громкую музыку.

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ролик сегодня появился в некоторых Telegram-каналах. Боец вневедомственной охраны, приехавший разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки, пригрозил одному из участников подбросить наркотики и сфабриковать уголовное дело.

В Росгвардии отметили, что установили личности участников видео и детально изучили все обстоятельства.

Инцидент, по данным главка, произошел «несколько дней назад». Пострадавшему сразу «принесли извинения и сообщили о том, что меры будут приняты», добавили в пресс-службе ведомства.

При этом источник РИА Новости в Росгвардии отметил, что у провинившегося сотрудника есть ребенок-инвалид, как и у женщины, которая пожаловалась на громкую музыку у соседа.

«Поэтому росгвардеец слишком эмоционально воспринял произошедшее, так среагировал и так себя повел. Но это ни в коем случае не умаляет его вину», — заключил собеседник агентства.