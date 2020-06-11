Как сдавать ЕГЭ-2020? Полный текст постановления

Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году

Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов.

Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 июня 2020 г. № 842

МОСКВА

Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение



по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 годуПравительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

в 2020 году.

2. Министерству просвещения Российской Федерации



и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки привестисвои нормативные правовые акты в соответствие с настоящимпостановлением в срок до 15 июня 2020 г.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства



Российской Федерацииот 10 июня 2020 г. № 842О С О Б Е Н Н О С Т Ипроведения государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общегои среднего общего образования и вступительных испытанийпри приеме на обучение по программам бакалавриатаи программам специалитета в 2020 году

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным

программам основного общего образования проводится в форме

промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования и являются основанием для выдачи

аттестата об основном общем образовании.

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным

программам среднего общего образования проводится в форме



промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатамигосударственной итоговой аттестации по образовательным программамсреднего общего образования и являются основанием для выдачи аттестатао среднем общем образовании.

3. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году проводятся в форме

единого государственного экзамена для лиц, освоивших образовательные

программы среднего общего образования в текущем году и предыдущие



годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий получениесреднего общего образования (или образовательные программы среднего(полного) общего образования — для лиц, получивших документоб образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общегообразования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получениесреднего профессионального образования, а также для лиц, имеющихсреднее общее образование, полученное в иностранных организациях,осуществляющих образовательную деятельность, обучающихсяпо образовательным программам среднего профессиональногообразования, обучающихся, получающих среднее общее образованиев иностранных организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельность, в том числе при наличии у них действительных результатовединого государственного экзамена.

4. Вступительные испытания в форме единого государственного

экзамена проводятся в порядке проведения государственной итоговой



аттестации по образовательным программам среднего общего образованияи в сроки (включая основные и дополнительные), утвержденныеМинистерством просвещения Российской Федерации и Федеральнойслужбой по надзору в сфере образования и науки.

5. В целях обеспечения технологической, кадровой, организационной

готовности, санитарно-эпидемиологического благополучия

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции

может быть проведен пробный экзамен в порядке и сроки, установленные



Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральнойслужбой по надзору в сфере образования и науки.