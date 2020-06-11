Как сдавать ЕГЭ-2020? Полный текст постановления

Все российские школьники – и девятых, и одиннадцатых классов – в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ. Школы помогут ребятам подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме.
Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов.
Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 июня 2020 г. № 842
МОСКВА
Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и вступительных испытаний при приеме на обучение
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
в 2020 году.
2. Министерству просвещения Российской Федерации
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
постановлением в срок до 15 июня 2020 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
от 10 июня 2020 г. № 842
О С О Б Е Н Н О С Т И
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования и вступительных испытаний
при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета в 2020 году
1. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования проводится в форме
промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и являются основанием для выдачи
аттестата об основном общем образовании.
2. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования проводится в форме
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования и являются основанием для выдачи аттестата
о среднем общем образовании.
3. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета в 2020 году проводятся в форме
единого государственного экзамена для лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в текущем году и предыдущие
среднего общего образования (или образовательные программы среднего
(полного) общего образования — для лиц, получивших документ
об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение
среднего профессионального образования, а также для лиц, имеющих
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среднее общее образование, полученное в иностранных организациях,
по образовательным программам среднего профессионального
образования, обучающихся, получающих среднее общее образование
в иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе при наличии у них действительных результатов
единого государственного экзамена.
4. Вступительные испытания в форме единого государственного
экзамена проводятся в порядке проведения государственной итоговой
и в сроки (включая основные и дополнительные), утвержденные
Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
5. В целях обеспечения технологической, кадровой, организационной
готовности, санитарно-эпидемиологического благополучия
и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
может быть проведен пробный экзамен в порядке и сроки, установленные
службой по надзору в сфере образования и науки.