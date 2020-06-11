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Проверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска

22:57 11.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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После серии публикации о плохой защите медиков и риске массового заражения жителей Искитима коронавирусом в местных СМИ, организована проверка минздравом. Главврач Алексей Кайгородов отказался от комментариев.

Проверила названную источником заражения COVID 19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска
Врачи в коронавирус жалуются на плохую защиту медиков и населения
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Проверила названную источником заражения COVID 19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей Бердска

Проверила названную источником заражения COVID-19 ЦГБ Искитима замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. Туда привозили и жителей БердскаСмертность от COVID-19 в России не пугает Кремль. Статистика кажется странной ВОЗЕщё 1529 новостей

Выехала Центральную больницу Искитима заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова после серии публикации в СМИ о плохой защите медиков и высоком риске заражения COVID-19 в отделениях. Напомним, 17 медиков города инфицированы вирусом. Накануне врач из Искитима на условиях анонимности рассказал Тайге.инфо, как горбольница стала источником заражения COVID-19.

О приезде замминистра сайту «Весь Искитим» рассказал главный врач города Алексей Кайгородов. Сам он отказался комментировать публикацию. Но отметил, что Аксенова поговорила с врачом, прошлась по всем отделениям и все проверила. Аксенова была в пульмонологии, реанимации, ковидном госпитале и терапии.

Врач из Искитима заявил Тайге.инфо, что отделение пульмонологии ЦГБ принимает пациентов с COVID-19 и без него с самого начала эпидемии с Бердска, Маслянина, Черепанова, Сузуна, Линева. Но без боксированных палат, ни «зеленых» и «красных» зон там нет. У врачей из защиты только маски. Пульмонология находится на улице Пушкина, 52. На первом этаже терапия, которая была на 70 коек, а сейчас осталось 30, потому что некому работать. Начали массово заболевать сотрудники.

Больного из пульмонологии переводят в отдельно стоящий оборудованный ковидный госпиталь, если у него подтверждают ковид. Но подтверждения нужно ждать иногда по две недели, за это время он может заразить десятки людей. Самое страшное, считает врач, что санпропускник, принимающий больных в отделение пульмонологии, общий с терапевтическим отделением. Больные поступают через одно помещение. К тому же рентген кабинет находится другом в хирургическом корпусе, больные еще и туда ходят и могут заразить там людей. Сейчас уже появились повторные поступления. Человек сначала лечился в пульмонологии от обычно пневмонии, а потом вернулся с COVID-19 в тяжелом состоянии. Так могут заразиться тысячи жителей Искитим, считает врач.

В ближайшее время пресс-служба минздрава обещала предоставить информацию по итогам проверки. Читайте подробности в ближайшее время.

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