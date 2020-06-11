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С сим-карты Михаила Ефремова заходили в Telegram при домашнем аресте

19:04 11.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Уведомление о регистрации Ефремова в мессенджере появилось в 13:33 по Москве. При этом суд запретил ему пользоваться средствами связи — актер может общаться только с адвокатом и близкими родственниками.

С сим карты Михаила Ефремова заходили в Telegram при домашнем аресте
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает РИА Новости.

Уведомление о регистрации Ефремова в мессенджере появилось в 13:33 по Москве. При этом суд запретил ему пользоваться средствами связи — актер может общаться только с адвокатом и близкими родственниками.

ДТП на Смоленской площади в Москве произошло вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона, 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже у него в крови нашли следы наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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