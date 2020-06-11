Нервный срыв у врачей: 60 пациентов на одного в больнице Камчатки

Доктор трое суток находился в стационаре. И когда умер пациент, он ударил рукой о стену, разбил себе руку. Все в крови было… Медиков, лекарств и оборудования не хватает.

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Медработники краевой больницы на Камчатке сообщают, что сегодня в оборудованном для лечения пневмоний отделении гинекологии у врача произошел нервный срыв. Информацию подтвердили в правительстве региона.

Медработники краевой больницы прислали в редакцию ИА «Кам 24» сообщения из профессиональной группы мессенджера WhatsApp. Речь в них идет о том, у молодого врача-уролога случился нервный срыв, так как он не смог помочь пациенту. Вот несколько фрагментов из высказываний медиков:

— Бросили одного врача на 60 пациентов. Аппаратов ИВЛ нет, он один… Он трое суток уже там находится. Он ударил рукой о стену, разбил себе руку. Там все в крови было…

— Он расстроен был не из-за графика работы, а из-за того, что нет препаратов, нечем лечить, когда пациент на руках умирает. Он говорит: «Максимум, что я могу, это держать его за руку. Что я за врач, который держит за руку и лечения не может дать».

— Бедные наши доктора, бросили просто человека, он новый в нашей больнице. Он очень умный, он хватается за все. Но так подставить людей, врачей, медсестер, работающих в том г…, которое там устроили. Это просто трэш… Там люди просто лежат и умирают…

— Бедолага, он ещё в субботу был на нерве, при мне звонил главврачу и говорит ему: «Что мне делать, ко мне скорая ещё двоих привезла, у меня поступило 60 человек, я двое суток тут не спал, не ел»…

Зампред правительства Камчатки Роман Василевский, который курирует мероприятия по противодействию коронавирусу, подтвердил информацию о нервном срыве у доктора. По словам Василевского, срыв связан с тем, что сегодня в отделение привезли пациента, которого медикам не удалось спасти.

«Два дня назад этого же человека привозили в эту же больницу, это гражданин 1946 года рождения, и он собственноручно написал заявление, что он отказывается от госпитализации. Его отпустили домой. Это было его право. А сегодня этого гражданина не стало», – рассказал Роман Василевский.

По данным зампреда, врачу уже обработали травмированную руку, кроме этого, с ним поговорили психологи. Он немного отдохнет, а дальше сам определится: уходить из «пневмонийной зоны» или продолжить работу.

Роман Василевский утверждает, что за доктором, у которого произошел срыв, закреплено не 60, а 45 пациентов. На смене он был не один, а с коллегой. Детали инцидента зампред пообещал выяснить позднее.

На Камчатке складывается очень сложная ситуация с распространением коронавируса. Уровень заболеваемости в крае один из самых высоких в стране, а медицинского персонала катастрофически не хватает.