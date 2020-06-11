Апелляцию ставивших сына на гречку родителей-извергов рассмотрит суд Омска 15 июня

Омский областной суд отложил оглашение приговора по апелляции по делу омского «мальчика на гречке». По сообщению областной прокуратуры, новое заседание назначено на 15 июня.
В понедельник, 15 июня, в 14:00 будет зачитано решение областного суда. Сообщается, что на этом заседании осужденные скажут последнее слово. Суд после совещания огласит решение в отношении матери и отчима омского школьника, которого часами заставляли стоять коленями на гречке.
В феврале этого года мать мальчика приговорили к полутора годам колонии, а ее сожителя, который и ставил ребенка коленями на гречку на несколько часов в день, — к 4.5 годам тюрьмы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Кроме этого омичи должны будут выплатить в пользу ребенка 400 тыс. рублей компенсации морального вреда. Сейчас мальчик живет у бабушки.
Апелляцию на приговор суда родители ребенка подали в марте, но из-за режима самоизоляции и приостановлении работы судов рассмотрение жалобы отодвинулось до середины июня.