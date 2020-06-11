Врачи не бастуют: Они вышли на улицу из-за падения зарплат в 2-3 раза в Барнауле

Речь идет не о ковидных выплатах, так называемых «путинских», а об обычных зарплатах тех врачей, которые работали в чистой зоне не с ковидными пациентами.

Десятки медиков краевого Диагностического центра вышли рассказать о падении зарплаты. Охрана вызвала полицию

Десятки медиков Диагностического центра Алтайского края 11 июня вышли на площадку перед своим зданием, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза — по сравнению с докоронавирусными временами. Увидев поток людей в белых халатах, спускающихся со ступенек, отступила полиция, вызванная охраной, чтобы не дать журналистам выполнять свой долг, передает Altapress.ru

«Мы НЕ объявляем забастовку, НЕ ставим ультиматум», — сказали врачи. Они лишь просят объяснений и устранения явной несправедливости.

Краевой диагностический центр — государственное учреждение. И, казалось бы, уж государственная-то организация могла бы быть образцом соблюдения всевозможных кодексов и указов президента. Однако по факту оказалось: людям уменьшили зарплату в 2−3 раза, хотя объем их работы не сократился.

Больше МРОТа здесь не дают

Медики рассредоточились по площадке у центра. А один из врачей Виктор Бова вышел вперед и объяснил: речь пойдет не о ковидных выплатах — так называемых «путинских» — а об обычных зарплатах тех врачей, которые работали в чистой зоне НЕ с ковидными пациентами.

По его словам, большинство работников центра были отправлены домой с 1 апреля по 11 мая. Часть, получая специальные разрешения, в этот период выходили на работу.

Нагрузка в апреле была ниже обычной, и поэтому, получив за апрель зарплату в размере МРОТ, они восприняли это как должное. В конце концов — какая в стране обстановка. Коронавирус наступает.

С 12 мая большая часть медиков вышла на работу. С этого времени они работали с полной загрузкой. Однако 8 июня им раздали фишки, из которых было ясно: и за май они тоже получат зарплату в размере МРОТ.

Просим объяснить по-человечески

По факту то, что им начислили, оказалось в два, а иногда и в три и даже более раза меньше докоронавирусной зарплаты. Виктор Бова говорит, что медики спонтанно собирались маленькими группами, обсуждали свои фишки, шли в бухгалтерию, к главврачу Оксане Лексенковой.

Они просто пытались понять, что это значит, почему им заплатили именно столько, компенсируют ли сокращение зарплаты в будущем. Никто не дал им ясного ответа.

В бухгалтерии им лишь посоветовали перечитать свои трудовые договоры. Из них следовало, что выплаты стимулирующего характера рассчитываются на усмотрение администрации и при наличии финансовых возможностей.

10 июня на карты поступила зарплата ровно в том объеме, в котором было указано в фишке.

При этом, как сказал Виктор Бова, зарплату в объеме МРОТ получил и младший, и средний медицинский персонал, и часть врачей. Причем это касалось и тех, кто не работал и остался дома, и тех, кого вывели трудиться с 12 мая.

В связи с этим мы просим руководство и бухгалтерию нашего центра в такой же открытой форме, как наше заявление сейчас, — либо сейчас, либо в течение недели объяснить нам, медицинским сотрудникам, являющихся в большинстве своем юридически безграмотными людьми, принципы формирования нашей зарплаты», — сказал от имени коллег Виктор Бова.

Коллеги, стоявшие рядом, его поддерживали и — время от времени — рассказывали, сколько получили и на сколько ставок работают.

Что еще просят медики

Требований медиков не так много — и их выполнение нам кажется вполне обоснованным. Вот о чем они сказали.

Мы просим ознакомить нас с порядком зачисления зарплаты сотрудникам, которые до сих пор не выведены на работу.

Мы просим прокомментировать тот факт, что в нашем краевом бюджетном учреждении сотрудники вне зависимости от своих должностей, объемов и характера выполненной работы могут получить за месяц зарплату в минимальном размере труда.

Мы просим пересчитать наши зарплаты за май в соответствии с нашими переработками.

Мы просим пересмотреть наши трудовые договоры, чтобы оплата наших переработок перестала быть «необязательно выплатой», которую бухгалтерия сможет удержать постфактум.

Мы отдельно подчеркиваем: это НЕ забастовка, мы НЕ ставим никаких ультиматумов, НЕ угрожаем массовыми увольнениями или невыходом на работу.

После праздников, в понедельник, мы все вернемся на свои рабочие места и продолжим выполнять свои рабочие обязательства», — добавил Виктор Бова.

Более того, медики сказали, что прекрасно понимают: у диагностического центра сейчас может не быть денег, и он вынужден платить меньше. «Но нам никто не обещает компенсировать то, что мы сейчас не получили», — сказали они.

«Не переживайте, система работает»

Позже, уже по завершении общения, тот самый главный инженер Кунаев, который в наш разговор с медиками, к счастью, не вмешивался, решил все же дать пояснения. Для всех собравшихся.

Людей в белых халатах он попытался успокоить, сказав, что «сегодня к нам зашел следственный комитет, он будет заниматься правомерностью начисления заработной платы и выдачи ее сотрудникам. Не переживайте. Система работает».

Не очень-то успокоил, если честно… В дальнейшем нас заверили, что доктора, работающие с ковидными пациентами, получили «путинские» выплаты в полном объеме. Другие представители администрации на площадку перед Диагностическим центром так и не вышли.