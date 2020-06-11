Вонзила нож в грудь сожителю и с трупом легла спать жительница соседнего с Бердском Искитима

В Искитим по ходатайству следователя СК арестована местная жительница

Следственным отделом по Искитимскому району СУ СКР по Новосибирской области в отношении 43-летней жительницы города Искитим расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Об этом в четверг сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, в утреннее время, 10 июня 2020 года, подозреваемая после совместного распития спиртных напитков, в ходе ссоры, нанесла своему сожителю удар ножом в область груди, после чего легла спать. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Родственник потерпевшей, вернувшийся домой, обнаружил тело мужчины и вызвал скорую помощь.

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СКР проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.