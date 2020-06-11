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Раздачу денег всем россиянам в кризис вместо адресной помощи приветствует Кудрин

20:05 11.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава Счетной палаты заявил, что предпочел бы пойти по схеме широкой выдачи денег населению. Выбранную властями методику адресной поддержки он назвал «трудновыполнимой».

Раздачу денег всем россиянам в кризис вместо адресной помощи приветствует Кудрин
Кудрин заявил о преимуществах широкой выдачи денег населению

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что в условиях вызванного коронавирусом кризиса пошел бы по схеме более широкой выдачи денег населению. Так он ответил на вопрос ТАСС о том, как поступил бы в условиях, когда власти решили оказывать гражданам адресную поддержку.

«В кризисные периоды требуются простые и быстрые методы предоставления помощи», — подчеркнул Кудрин. Он отметил, что использовал бы схему широкой выдачи средств только «эти три-четыре месяца». «Потом можно вернуться к традиционным методам поддержки, но все равно делать их более простыми, применять дистанционные способы подтверждения данных», — заявил глава Счетной палаты.

Кудрин подчеркнул, что ему «хотелось бы идти по схеме адресной поддержки», но в период кризиса это «трудновыполнимо».

Мы оцениваем благосостояние человека к предыдущему периоду, в то время как сейчас, в кризис, оно могло принципиально измениться. И мы понимаем, что у 30% граждан в стране уже идет или снижение зарплат, или они уходят в неоплачиваемый отпуск, или становятся безработными.

В будущем, по словам Кудрина, оказывать адресную помощь будет проще, так как заработает своеобразный «государственный Facebook» — единый федеральный информационный регистр информации о гражданах. «Система позволит в режиме реального времени видеть положение дел у человека, быстрее реагировать на его социальный статус и помогать», — рассказал он. Но система еще не заработала, и более четкого распределения помощи «придется подождать».

Кудрин также заявил, что поддержку должны получить не только компании малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и с объемом выручки до 2 млрд рублей. Оказывать поддержку, по его словам, можно не на основе отраслевой принадлежности по ОКВЭД (общероссийскому классификатору видов экономической деятельности), а по фактическому снижению оборота и ухудшению финансового положения. А планку с точки зрения выручки «вполне можно поднять и до 5 млрд или даже 15 млрд рублей» заявил он. «Если у предприятия фиксируется 30-процентное падение доходов, то оно должно получить поддержку независимо от того, относится оно к перечисленным отраслям или нет», — сказал Кудрин.

С учетом выпадающих доходов Кудрин оценил меры поддержки экономики со стороны российских властей в 6% ВВП. В целом «можно было бы дать дополнительную поддержку в 2−3 трлн рублей», подчеркнул Кудрин. «Могли, учитывая беспрецедентность кризиса, уточнить бюджетное правило и там взять 1,5−2 трлн рублей, а также еще заимствовать на рынках», — добавил он. Схожие цифры он уже называл в апреле.

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От редакции

Достаточно мер поддержки от государства?

Аноним, 11 июня 2020 20:40
А если бы правительство поступило точно так, как сейчас говорит Кудрин, когда уже ничего нельзя исправить, а только поднять себе рейтинг?
То он бы все-равно выступил с альтернативным предложением))

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